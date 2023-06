El desafío de Bruno Barticciotto en su prometedor debut en la Roja: “Quiero ponerme a la altura de los grandes”

Bruno Barticciotto disfruta de los días tras su prometedor debut con la Selección. El artillero de Palestino prepara el choque ante Bolivia tras haber sido una de las figuras frente a República Dominicana. El partido en Viña del Mar levante el entusiasmo del plantel. “Las sensaciones son muy buenas. Hicimos lo que pidió el profe, que es llevar la pelota rápido de lado a lado”, declara el atacante.

Su primer gol con la Roja llegó al cierre del primer tiempo. Fue de penal. Una sanción que suele patear Arturo Vidal. Sin embargo, en esta ocasión, fue el mismo volante quien le dijo al joven delantero que se haga cargo de disparar la pena máxima. “Creo que lo que necesitamos es que los más jóvenes sientan esa responsabilidad, esa presión. El penal a mi no me cambiaba nada, a él mucho su futuro, su forma de pensar y sentir el cariño del público”, manifestó el futbolista del Flamengo.

El formado en Universidad Católica está conforme con lo exhibido, en parte, precisamente por haber podido llegar a las conquistas. Luego de batir Xavier Valdez, el guardameta dominicano, desde los 12 pasos, a Barti se le abrió el arco y logró convertir el 5-0 en el complemento. “Por suerte pude hacer dos goles, estoy feliz, es un debut soñado. Me pone muy contento todo esto”, señala.

Sus días en Juan Pinto Durán han sido provechosos. El nacido futbolísticamente en la UC cree que entrenar al lado de los emblemas de la selección chilena lo lleva a elevar su rendimiento individual. “Estando aquí uno intenta hacer lo mejor, quiero ponerme a la altura de los grandes; también busco mostrarme. Estoy muy feliz de jugar con todos los cracks que están aquí”, indica.

Bruno Barticciotto, después de anotar vía penal. Foto: Prensa Selección Chilena

Alegría familiar

Marcelo Barticciotto no oculta el orgullo que siente por la actuación de su hijo. “Estaba muy nervioso, no disfruto sus partidos, me relajé al ver que estaba cómodo y que el equipo tenía funcionamiento. Estoy feliz por él, sé lo que sacrificó para estar acá. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Ojalá sea el inicio para un montón de cosas buenas”, dijo el ídolo de Colo Colo, en dialogo con radio ADN, tras el choque en Sausalito.

El emblema del Cacique casi se pierde el gol de penal, producto de que los nervios se apoderaron de él. Sin embargo, finalmente optó por quedarse a verlo. “Lo dudé, pero pensé no podía ser tan cagón de no verlo y así lo hice. Los compañeros le dieron confianza (...) Está empezando, tiene que remar y aprender todos los días de los monstruos que tiene al lado. Lo mínimo que tiene que hacer es dejarlo todo en la cancha”, apuntaba.

Una vez finalizado el enfrentamiento Bruno Barticciotto buscó bajarle el perfil a la eventual presión familiar que puede significar la presencia de su padre. El delantero señala lo contrario, que la alegría familiar es un aliciente. “Mi papá está feliz, pero como todos lo estarían en su posición, lo enfocan más porque jugó, pero la familia está contenta”, declaró en conversación con la transmisión televisiva de Chilevisión.