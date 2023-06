Las razones de Marcelo Gallardo para rechazar la oferta del Marsella de Alexis Sánchez

Marcelo Gallardo no llega al Olympique de Marsella. El Muñeco rechaza la propuesta del club francés, que lo tenía como prioridad en la búsqueda del nuevo DT, tras la partida confirmada de Igor Tudor. El ex River Plate era la primera opción de Pablo Longoria, presidente del equipo, ya que su propuesta va en la línea de lo que busca el club. Sin embargo, el estratega le dio un portazo al interés de la institución gala.

De acuerdo a lo expuesto en Argentina, más allá de la duración del contrato (dos años) y las cifras de dinero, Gallardo quería armar un plantel que le permitiera avanzar algunas fases en la Champions League, algo que se ve lejano para los equipos de la Ligue 1, exceptuando al PSG y su poderío económico. La negativa del transandino es observada con atención por Alexis Sánchez, quien también busca desafíos de primer nivel para la temporada entrante. Su renovación sigue en veremos.

La prensa en Argentina no quedó al margen de la respuesta del Muñeco. “Gallardo no quiso apurarse. Los tiempos del Marsella no son los tiempos del DT, quien no siente prisa por volver a trabajar. Es que fiel a sus convicciones, no quiere dejar ningún detalle librado al azar. Si bien el contrato le cuajaba -la duración y el dinero-, la principal dificultad que vio era que no tenía certezas del plantel que iba a conducir”, dice el medio transandino. En ese sentido, apuntan a que “había pedido refuerzos de peso para pelear en la Ligue 1 y avanzar en la Champions League y desde Francia no terminaban de emitir señales claras ni qué rumbo tomarían una vez que diera el sí”.

El portal TyC Sports también entregó sus razones. “Marcelo Gallardo les comunicó a los dirigentes de Olympique de Marsella que rechazaba la oferta para ser el nuevo director técnico del equipo francés. El Muñeco agradeció la propuesta y desde su entorno deslizaron que el motivo es que no está al 100 por ciento para aceptarla”, complementó. “Si bien varios medios europeos habían indicado que el acuerdo era inminente, allegados al entrenador mantuvieron la cautela y alertaron que las negociaciones estaban lejanas a un buen puerto. De esta manera, continúa la incertidumbre sobre su futuro tras la despedida de River en diciembre”, agregó.

Cabe recordar que Alexis Sánchez se encuentra en pleno proceso de negociación. Su vínculo termina el 30 de junio y, según cercanos al futbolista, el jugador se encuentra evaluando ofertas. El formado en Cobreloa fue el goleador de los focenses en el curso 2022/23 y en Marsella su renovación es un tema primordial. No obstante, el tocopillano aún reflexiona en torno a su futuro y en los últimos días se ha mostrado crítico de algunos momentos vividos a lo largo del año.

“Este final de temporada creo que hubo partidos que teníamos que ganar, comernos al rival. Nos tiene que servir de experiencia a mí y al equipo. A mí me gusta la presión, cuando las cosas son difíciles y sacar personalidad. Si fuera todo fácil no sería lindo vivir”, señaló hace algunos días a los canales oficiales del club.

El nombre del ex Colo Colo vuelve a tomarse los portales europeos. El PSG le ha sondeado, tal como informó El Deportivo hace algunas semanas. También hay interés de la Juventus, donde lo espera Igor Tudor, el técnico que le sacó el mejor rendimiento en mucho tiempo en Francia. Hay otros destinos que también se le han abierto, como Arabia Saudita. Además, hace algunas jornadas, el artillero buscó acercarse al Arsenal, recibiendo un portazo por parte de Mikel Arteta.