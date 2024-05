“Es un escenario peor del imaginado”: recálculo actualiza a US$ 1.589 millones la deuda de las isapres

Un dato clave -con o sin ley corta- para aplicar el dictamen de la Corte Suprema que ordena a las isapres utilizar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, es el monto que las aseguradoras deben devolver a los usuarios. Acorde al fallo, es la Superintendencia de Salud la encargada de hacer ese cálculo. Y si bien el regulador ya ha dado aproximaciones, esas cifras han quedado obsoletas, pues cada día que el fallo no se aplique, la deuda crece.

Los parlamentarios, de hecho, habían presionado para conocer el monto, argumentando que no pueden legislar a ciegas, menos ahora que la discusión llegó hasta una comisión mixta debido a los desacuerdos producidos en los trámites anteriores, tanto en el Senado como en la Cámara.

Con eso como contexto, este viernes, durante la segunda cita de la comisión mixta, el superintendente de Salud, Víctor Torres llegó con un nuevo monto calculado y cifró la deuda de las isapres en US$ 1.589 millones (UF 40.367.000 al 31 de diciembre de 2023), si es que se calcula de forma literal el fallo. Ahora, si se incluye la cotización obligatoria del 7% (que no haya planes que impliquen un aporte inferior al 7%), esta descendería a US$ 1.250 (UF 31.764.000 al 31 de diciembre de 2023).

Pero la publicación de esta cifra no fue fácil.

La jornada de jueves -antes de la primera comisión mixta- la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se reunió con los parlamentarios oficialistas de la mentada instancia: Tomás Lagomarsino (PR-Ind.), Gael Yeomans (CS), Ana María Gazmuri (AH) y Juan Luis Castro (PS). En esa reunión los legisladores insistieron en conocer el escenario financiero de las aseguradores y las cifras que conllevan la aplicación de la ley, ya que aseguraban que no podían debatir el proyecto sin esta información. Sin embargo, y en primera instancia, el Ejecutivo se negó a dar a conocer la deuda. Incluso deslizaron la posibilidad de una sesión secreta.

Esta idea generó molestia entre los presentes, quienes le recalcaron a las autoridades que están contrarreloj y que no pueden despachar el proyecto sin un estado financiero actualizado. Así, después de dos horas de debate, se desechó la posibilidad y se llegó a que este viernes el superintendente Torres iniciara su presentación en la sede del Senado en Santiago, exponiendo el estado financiero de las isapres y algunas proyecciones.

El conflicto de la deuda

El número preocupó a los parlamentarios de la instancia. El diputado Lagomarsino aseguró que “es un escenario dramático. En una año se acumuló una deuda de 1,5 billones de pesos y eso nos lleva a la urgencia de implementar el fallo a la brevedad posible”.

El senador Castro coincidió que “hoy hemos conocido una noticia que la verdad es un enorme bloque de cemento que implica un aumento de medio billón de pesos al monto original que el regulador estimó en febrero del 2023, antes de la ley corta. Esto es muy grave porque es un escenario peor del imaginado”.

Asimismo, el parlamentario advirtió que al Ejecutivo necesita enviar indicaciones cuanto antes, de lo contrario se podría generar una crisis sanitaria y financiera: “Me llama la atención que el gobierno no traiga las enmiendas que se comprometió a traer. Me da la impresión que hay un poquito de falta de oficio para enfrentar un momento tan decisivo y es que el propio regulador anuncia la caída de dos isapres. Mi duda es cuál es el plan de contingencia”.

La presión en torno al futuro de las isapres cada vez aumenta más, toda vez que quedan exactamente nueve días para que termine el plazo fijado por la Suprema para implementar el fallo y el Ejecutivo ya advirtió que esto lo hará con o sin ley. En ese contexto, los parlamentarios insisten que es necesario el gobierno acelere el tranco porque sin la norma el escenario es catastrófico.

Incluso, el presidente de la comisión mixta, el senador Javier Macaya (UDI) cree que el proyecto tal como está es insuficiente para darle equilibrio financiero a la industria. Por esta misma razón, la oposición ha insistido en ingresar una nueva fórmula para recalcular la deuda.