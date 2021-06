Ferrari presenta su primera colección de moda y apunta a hombres y mujeres

Ferrari se abre a los nuevos tiempos. La marca italiana, que hace unos días anunció el arribo de un nuevo CEO, ahora sorprendió con la presentación de su primera colección de ropa compuesta por prendas que apuntan a un mundo en el que no se distinguen géneros y que, a diferencia de otras marcas que priorizan sus productos hacia personas muy delgadas, en este caso ofrecerá tallas desde el XXXS al XXXL, dejando atrás la discriminación por tipos de cuerpos.

La colección “ready to wear” apunta a generaciones más jóvenes, quienes quizás no están al tanto o no conocen en profundidad lo que significa Ferrari en la industria automotriz y el motorsport.

Diseñada por Rocco Iannone, ex director creativo y diseñador de Giorgio Armani y Dolce & Gabana, señaló tras el desfile que se realizó en la histórica planta de Maranello que “los autos no tienen género, y esta ropa tampoco”.

“Ferrari es una marca que está muy presente en la cultura pop, en la música y en las artes, así que quise dar sentido a la idea de un estilo de vida Ferrari. Quería hacer una colección contemporánea que girase en torno a eso”, precisó Iannone.

La colección consta de 52 looks. De ellos, el 80% no tenía género definido, o sea, se diseñaron para que lo utilicen tanto hombres como mujeres. Entre ellos se cuentan camisas, abrigos, chaquetas y ropa deportiva, por nombrar algunos.

“Las mujeres siempre han formado parte de nuestra imagen y reputación. Por eso el 80% de la colección es de género fluido y cualquier look va de la talla XXXS hasta la XXXL”, señaló el diseñador.

En cuanto a los colores más utilizados, obviamente destaca el famoso rojo Ferrari, con el amarillo y el negro del logo de la marca, aunque apareció el verde, lo que para algunos es un guiño respecto del futuro eléctrico que enfrenta la automotriz automotriz.

Acerca de los objetivos que se plantea la marca al entrar en el mundo de la moda, la firma señaló que es parte de un proyecto de diversificación que podría contribuir con hasta 10% del balance de Ferrari en una década, dijo el director de diversificación de marca Nicola Boari.

El proyecto abarca ventas y licencias, que han sido completamente renovados desde 2019, los cuales van desde el entretenimiento con los parques temáticos Ferrari en Barcelona y Dubái, hasta nuevas aventuras en deportes electrónicos y experiencias lujosas para los propietarios de Ferrari.

Además, aunque Ferrari sea una de las marcas más reconocidas del mundo, Nicola Boari, directora de diversificación de marca de Ferrari, contó que su plan es llegar a nuevos clientes “en términos de edad y cultura”, más allá de los fanáticos de las carreras y los clientes de autos deportivos.