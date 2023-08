Gran Turismo: conoce la historia detrás del videojuego que llega al cine

Llegó el día del estreno mundial de la película Gran Turismo. El filme saltó desde las consolas a la pantalla grande luego de ser uno de los videojuegos de cabecera para los fanáticos de los autos. En Chile la película debutará el 24 de agosto.

Con siete entregas, la franquicia creada por Kazunori Yamauchi en el estudio Polyphony Digital buscará emparejar el éxito que tuvieron recientemente otros juegos, como Mario Bros en el cine, lo mismo que The Last Of Us cuando que debutó como serie en HBO.

Eso sí, Gran Turismo es un poco diferente a los mencionados anteriormente, debido a que en este caso la historia no quiere emular lo que acontece en la narrativa del juego, sino dar cuenta de un caso que es el sueño de todos los que se instalan frente a una pantalla con autos a toda velocidad.

El filme dirigido por Neill Blomkamp y con estrellas como David Harbour y Orlando Bloom en su reparto, es protagonizado por Archie Madekwe, quien encarnará a Jann Mardenborough, un gamer real.

Mardenborough es un joven que nació en Darling, Reino Unido, y que se desvelaba con Gran Turismo, al punto que decidió dejar estudios para dedicarse por completo a lo que considera su pasión, los videojuegos. Esto obviamente no fue del agrado de su padre, quien no entendía la obsesión de su hijo.

Fue así como en 2011 entró en la GT Academy, una competencia online de Gran Turismo que organizaba Nissan y Play Station.

Como en todo concurso, la gracia es ir dejando rivales en el camino. En este caso, llevar al extremo los autos de Gran Turismo, con la ilusión de ser el mejor de la GT Academy para ganar un premio insólito: tener acceso a una prueba en un auto de carreras real.

Jann Mardenborough, con 19 años, superó a otros 90 mil jugadores que estaban inscritos en la tercera entrega de la competencia en 2011.

Tras ganar la prueba, tuvo el esperado premio, correr con un Nissan las 24 horas de Dubái. Desde ahí cambió la vida de Mardenborough. Hoy el británico es piloto oficial, con victorias en circuitos tan importantes como Le Sarthe y presencia en los campeonatos de Europa de Fórmula 3, en la GP3 Series y la GP2 Series.

El trabajo de Gran Turismo

Si la vida de Jann Mardenborough cambió con el premio de la GT Academy que le permitió saltar del sillón de su casa a las pistas reales, más tarde vendría otra noticia bombástica, pero que al comienzo no la asimiló con la relevancia que tenía: harían la película Gran Turismo tomando su historia como eje central.

“No me lo creía. En 2017 me dijeron que, quizás, había una película de mi vida”, reconoció Mardenborough en declaraciones recogidas por el sitio Sensacine. “Estaba corriendo en Japón y la palabra ‘quizá’ y el hecho de que corría el siguiente fin de semana me hizo ignorar el ‘quizá’. Estaba centrado en la carrera. Dos años después, en 2019, empecé a reunirme con productores, guionistas… Luego se volvió real”, recordó.

Respecto del equipo de trabajo y del actor Archie Madekwe, quien lo personificaría en la pantalla grande, el británico comentó que “a Archie le conocí un mes antes del rodaje. Nos sentamos, me hizo muchas preguntas durante horas. Me dio confianza de que iba a hacer un buen trabajo porque hizo muchas preguntas profundas. Y lo hizo. Lo clavó”.

Junto a las conversaciones con Madekwe, Mardenborough también participó en la manera en que se contaría la historia, de hecho, dijo que “he estado involucrado en todos los guiones. El primer guion es el primer borrador, así que hay muchas cosas que hay que cambiar. Me pasé horas hablando con los guionistas, productores, yendo guion por guion, frase por frase”, recordó.

En ese trabajo, Mardenborough aceptó contar hasta los momentos más complejos, incluyendo el accidente que tuvo en el circuito de Nürburgring en 2015, donde una persona perdió la vida. “No tengo secretos. He tenido momentos en mi vida muy oscuros, pero se conocen, no hay nada que ocultar”, reflexiona.

Eso sí, en este punto el director se toma algunas licencias creativas y ajusta fechas para darle más dramatismo a la historia, (spoiler alert) contando que el accidente lo empuja y motiva a obtener un podio en las 24 Horas de Le Mans, algo que en la realidad ocurrió dos años después.

Pero en las películas no siempre se es 100% apegado a la realidad. Eso no afectó en el desarrollo del filme, es más, no conforme con aportar a los guionistas para hacer mejor la historia, Mardendborough también se encargó de apoyar las escenas de acción, siendo el doble de acción de Madekwe.

“En el rodaje de una película, si cometes un error, el director y el asistente de dirección se van a enfadar mucho porque están preocupados por la iluminación y esas cosas, pero puedes hacerlo otra vez. En la vida real, compitiendo, no puedes repetir. Tienes que hacerlo”, dice.

A diferencia de lo que indica Mardendborough, para el director lo más complejo fue precisamente las escenas de autos.

“Lo más difícil fue toda la coreografía de las carreras. Es muy complicado rodar todo ese mundo de autos en la pista. Es un trabajo muy difícil que todo suceda de tal forma que parezca una carrera real. No sé si hubo algo fácil. Voy a decir que nada fue fácil. Fue todo muy difícil”, indicó Neill Blomkamp.

Tras conocer el resultado del filme, el propio Mardendborough señaló que quedó muy satisfecho y que no cambiaría nada, es más considera que se cuidaron muy bien los detalles para que los jugadores del videojuego de PlayStation reconozcan los detalles.

“Sí, capta muy bien la experiencia de Gran Turismo, porque introduce un montón de huevos de pascua que sólo los jugadores de la saga podrán captar”, dijo el británico.

Por último, al ser consultado sobre si todavía se daba el tiempo de instalarse a jugar Gran Turismo, Mardendborough fue sincero. “Sigo jugando a videojuegos, pero el día tiene muy pocas horas, así que juego un poco a juegos de conducir y shooters, sobre todo Battlefield o Call of Duty: Warzone”, indicó.

Así es que ya saben. Si han jugado Gran Turismo, es un panorama imperdible, pero si no son cercanos a los videojuegos, la película también se vislumbra interesante por el lado humano que toca. Y recuerden, en Chile el estreno será el 24 de agosto.