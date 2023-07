SanViernes: los videos más extremos y sorprendentes de la semana

Es viernes y el cuerpo lo sabe dice la sabiduría popular. Es por eso que, antes de que acabe la semana, les dejamos con una nota que abre una sección en MT La Tercera, más para relajarse tras los días laborales, con los videos más llamativos de la semana. En este rango encontramos desde impactantes piruetas en el motorsport, a peligrosos momentos que experimentaron algunas personas. Nuestro favorito fue la historia de una perrita.

Así es que relájense y disfruten con algunos momentos de la semana:

El motociclista afortunado:

Ocurrió en Colombia, en la localidad de Antioquía, donde se aprecia como un camión se mueve por una estrecha calle con un enorme container. Sin embargo, debido a cables, la carga se suelta y se va de costado, por donde transitaban personas y motos. El container cayó ante la mirada atónita de los peatones, quienes veían como destrozó una moto al caer. Por suerte, el conductor alcanzó a soltar el vehículo.

Un piloto de rally en dos ruedas:

Se vivió en el reciente Rally de Estonia. El piloto paraguayo Fabrizio Zaldivar de la categoría WRC2 aceleraba en su Hyundai i20 N Rally2, pero al salir de una curva el vehículo perdió el control y elevó su carrocería al punto de casi volcarse, sin embargo, en una acción que para muchos no tiene explicación, el auto se afirmó en las dos ruedas del lado del copiloto y soportó una recta en esa posición. Sin duda, una de las imágenes más impactantes fue para el piloto que terminó en el puesto 32º de la general en Estonia.

El karting que pudo terminar en tragedia:

Ocurrió en el Autódromo Rosamonte de Posadas, en la localidad argentina de Misiones. Estaba por empezar una carrera del campeonato de karting en la categoría Master 200, cuando de manera insólita se aprecia que un auto del evento entra a la pista a alta velocidad.

Según precisaron medios locales, testigos presenciales señalaron que el SUV que invadió la pista no era particular, sino que pertenecía al propio Autódromo Rosamonte, quien iba a asistir a los banderilleros con agua y alimentos. Por suerte no hubo lesionados.

La perrita Bunny

La mejor historia de la semana. En Estados Unidos, un sitio de ayuda a los animales comentó que una perrita había sido atropellada y que por ese hecho necesitaba de apoyo, pues perdió la movilidad de las patas traseras. Ante esa situación, hubo muchos comentarios, entre ellos el que señaló que la perrita Bunny se merecía la mejor silla de ruedas, la Mercedes-Benz de las sillas de ruedas.

La historia se viralizó y el comentario llegó a la marca alemana, quienes a través de su división de vans, preparó una especie de carro que le permitiera a Bunny desplazarse de manera individual, sin arrastrarse ni necesitar ayuda humana.

Las imágenes en los siguientes dos videos con la perrita Bunny corriendo hablan por sí solas y son para MT La Tercera la mejor historia de la semana.