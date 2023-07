Se oficializan las primeras imágenes del nuevo Haval H6 en China

El grupo de Great Wall Motors presentó las primeras fotografías del Haval H6, un modelo que tiene un look radicalmente nuevo, con nuevas dimensiones y todo indica que se trata de la tercera generación de este modelo, así al menos lo informan la prensa especializada de China.

Indudablemente, lo que más llama la atención es su exterior, donde dispone de un nuevo frontal con múltiples elementos horizontales y así reemplaza la hexagonal parrilla que actualmente dispone este modelo que conocemos en nuestro país.

En general, se ve un vehículo mucho más minimalista, con un capó mucho más plano, líneas más lisas, sin embargo, no se han liberado muchas fotografías oficiales e incluso de la parte posterior no hay, no obstante, unas imágenes entregadas por la marca al Ministerio de Industria y Tecnología de Información del país muestran un rediseño completo con luces renovadas y salidas de escapa rectangulares.

Es importante mencionar, que las dimensiones cambiarían, ya que de largo alcanzaría los 4.711 mm, 1.930 mm de ancho, 1.730 mm de alto y 2.738 mm de distancia entre ejes. Esto significa que de longitud crece 58 mm y de ancho aumenta 54 mm.

Esta nueva generación mantendrá la plataforma LEMON y se moverá gracias a un motor de cuatro cilindros 1.5 turbo en entregará en su versión normal 147 Hp y en su variante híbrida de 238 caballos. Por otro lado, también existirá otra opción 2.0 litros turbo que eroga 238 Hp.