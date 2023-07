¿Te pueden multar por tocar la pantalla del auto mientras conduces? Qué dice la ley y de cuánto es el parte

Hoy en día todos los autos nuevos equipan pantallas táctiles para operar su sistema de infoentretenimiento. Las hay de todos los tamaños, empotradas y flotantes, horizontales y verticales -como una tablet-, incluso las tendencias más futuristas, las muestran desplegadas por todo el tablero, como un gran y único centro de operaciones.

Más allá de esto, sin embargo, hay quienes comienzan a mostrar cierta renuencia hacia ellas, argumentando que pueden representar un peligro para el conductor. Mazda fue el primero en hacerlo y decidió dar un paso atrás, quitando las pantallas táctiles de sus modelos nuevos.

Se trató de una decisión muy meditada, de acuerdo con el fabricante japonés, pues sostenía que el hecho de tener que administrar parámetros del vehículo mediante la modalidad touch, obligaba en muchos casos a los conductores a quitar la vista del camino, con el consiguiente riesgo que ello implica.

¿Te pueden multar por tocar la pantalla del auto mientras conduces?

Hace poco Volkswagen, por su parte, a través de su CEO, Thomas Schäfer, reconoció su error cuando eliminaron los botones físicos al interior de sus autos, sustituyéndolos por mandos hápticos o pantallas táctiles. Decisión que ahora van a revocar, para tener contentos a sus clientes.

Y es que los clientes de la marca alemana no están contentos respecto de esta política. Hablan de un uso poco intuitivo, concretamente en cuanto a los pulsadores hápticos del volante y la pantalla que ha pasado a sustituir, por ejemplo, los botones del aire acondicionado.

Al parecer comienza a haber consenso acerca de que mirar o tocar la pantalla multimedia de nuestro auto mientras conducimos, podría distraernos y disminuir nuestra capacidad para reaccionar al volante. De ahí, que si nos detienen por hacerlo, sería lógico que debiéramos enfrentarnos a una multa y ser sancionados por infringir las normas de tráfico y seguridad vial. Pero, ¿qué dice la ley?

Ley No Chat

Según registros de Carabineros de Chile, en 2022 se cursaron 14.580 partes por conducir hablando por celular sin manos libres. Si bien fue la séptima infracción más cursada, bajó sus cifras respecto de 2021, año en que comenzó a regir la ley No Chat. Este 2023, en tanto, las multas por este motivo van en 9.349 hasta ahora.

Precisamente, la ley No Chat establece que manipular un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital al conducir es una infracción gravísima, que tiene una multa asociada de entre 1,5 a 3 UTM (entre $90.000 – $190.000, aprox). Además, comprende la suspensión de la licencia de conducir entre 5 y 45 días. En caso de reincidencia, la suspensión de licencia puede ser de hasta 90 días.

Sin embargo, hay por decirlo de alguna manera, una letra chica. Y es que la normativa solo se refiere a dispositivos electrónicos que no vengan incorporados de fábrica en el auto. Con ello, la manipulación de las pantallas táctiles de nuestro vehículo mientras conducimos queda fuera de la ley, lo que quiere decir que esta acción no es sujeta de multa.

“La ley 21.377, que es la ley No Chat, dejó ciertos exentos fuera de la normativa, uno de ellos es la manipulación de las pantallas que vienen de fábrica. No la pudimos dejar sancionable, porque eso ya es un tema de normativa de cómo son los autos que ingresan a nuestro país. Como estas pantallas vienen de fábrica, no pudimos incluirlas en la ley, porque tendríamos que haberle dicho al conductor que las retirara y eso no lo podemos hacer”, señala Claudia Rodriguez, directora de la ONG No Chat.

“Que no sea multable, no quiere decir que no sea riesgoso, por eso nosotros tampoco recomendamos el no uso de las pantallas del auto”, agrega.

La ley No Chat detalla que se entiende por manipular la acción, principalmente, de portar el celular u otro dispositivo en la mano (ya sea para chatear, mandar audios, sacar fotos, grabar videos, etc). Asimismo, tampoco está permitido utilizar el aparato electrónico, en una detención de semáforo o de señal PARE, ya que estos elementos tecnológicos solo pueden usarse con el vehículo estacionado y el motor detenido.

Ahora bien, pensando en un vehículo que equipa sistemas como Apple CarPlay o Android Auto, lo recomendado es que se fije un destino o se digite un número o se responda a un mensaje, solo estando estacionado, o bien, que se haga mediante el uso del reconocimiento por voz.

Recordemos que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso del teléfono al momento de conducir incrementa cuatro veces la probabilidad de estar involucrado en un siniestro vial y el comportamiento del conductor es similar a la conducción bajo los efectos del alcohol.