Volkswagen admite que fue un error eliminar los botones físicos

Volkswagen reconoció su error cuando eliminaron los botones físicos al interior de sus autos, sustituyéndolos por mandos hápticos o pantallas táctiles. Decisión que ahora van a revocar, para tener contentos a sus clientes.

“Han causado mucho daño. Tenemos clientes frustrados que no deberían estar frustrados”, señaló Thomas Schäfer, CEO de la firma alemana, en una entrevista a Autocar.

Los clientes de la marca no están contentos respecto de esta política. Hablan de un uso poco intuitivo, concretamente en cuanto a los pulsadores hápticos del volante y la pantalla que ha pasado a sustituir, por ejemplo, los botones del aire acondicionado.

En los Volkswagen de última factura, los mandos de la climatización no destacan por su utilidad. Se trata de unos accionadores hápticos que están diseñados para deslizar sobre ellos el dedo y así ajustar la temperatura. También pueden pulsarse, pero al no ser un botones tradicionales, no es que sea muy intuitivo. Para colmo, no están retroiluminados.

Y ahí es donde, según Schäfer, quieren dar algunos pasos atrás. No quiere decir que ahora los Volkswagen se vayan a llenar de botones tradicionales, pero sí que los habrá para funciones recurrentes que requieran una actuación rápida, intuitiva y sin despistar más de lo debido al conductor.

El climatizador, el volante multifunción, el selector de los modos de conducción y funciones del sistema multimedia como el volumen o el cambio de radio, recuperarán el espíritu de antaño.

La nueva generación del VW Tiguan será el primero en volver a equiparlos, luego también lo harán los autos eléctricos de la firma.