Un cosmopolita: el todoterreno inglés Grenadier será fabricado en una ex planta Daimler en Francia

Mercedes-Benz AG und INEOS Automotive haben entsprechende Vereinbarungen zum Verkauf des Werks Hambach in Frankreich unterzeichnet. Die Produktion der aktuellen zweisitzigen smart EQ Elektrofahrzeuge im Werk Hambach wird fortgesetzt. Mercedes-Benz AG and INEOS Automotive have signed corresponding agreements for the sale of the Hambach plant in France. Production of the current two-seat smart EQ electric vehicles continues at the Hambach plant.