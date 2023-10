Compradores huyen de un gran centro comercial en Bangkok tras reportes de disparos

Este martes por la tarde compradores huyeron de un gran centro comercial en el centro de la capital de Tailandia, Bangkok, luego de que en el interior se escucharon lo que parecían ser disparos, reportó la prensa local.

Los testigos dijeron que una multitud de personas abandonó el centro comercial Siam Paragon y varios videos publicados en redes sociales mostraban a gente que salía corriendo del inmueble.

La televisora pública ThaiPBS dijo que se escucharon varios sonidos similares a disparos, pero no ofreció más detalles. Por su parte el sitio web de noticias The Standard indicó que no había reportes de víctimas de inmediato.

No fue posible contactar de inmediato con la policía para que realizase comentarios.