Desde Madonna hasta el primer ministro ruso: La larga lista de conocidos personajes que se han contagiado de coronavirus (VII)

Poco más de cuatro meses han pasado desde que se confirmara el primer caso de coronavirus en el mundo. A la fecha, sin embargo, los contagios se han multiplicado de gran manera y en todo el planeta ya van más de 3,7 millones de afectados, de acuerdo a las últimas cifras confirmadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si bien en un primer momento los casos se concentraron en Wuhan, China, con el paso de las semanas este nuevo virus se propagó por todos los continentes y países siendo Estados Unidos uno de los más afectados junto a Italia, España, Reino Unido y Rusia. En Sudamérica, en tanto, Brasil, Perú y Ecuador tienen la mayor cantidad de diagnosticados.

Dentro de la región, la situación de Brasil es preocupante. Con casi diez mil muertos y más de 140 mil contagiados han sido duramente criticados por minimizar los efectos de la pandemia y el propio Presidente Jair Bolsonaro se ha negado en varias oportunidades a mostrar el papel que acredite que no contrajo Covid-19. Quien no se salvó, sin embargo, fue su vocero, el general Otávio do Rego de Barros (59 años) quien se encuentra bien, sin síntomas y aislado en su casa.

Stephen y Katie Miller.

Pero en el mundo político se han revelado nuevos afectados en los últimos días. Ayer viernes, el Presidente Donald Trump confirmó que la secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence, Katie Miller -casada con uno de los principales asesores del mandatario- también fue diagnosticada con el virus. “Es una mujer joven y maravillosa”, dijo Trump que aseguró que en último tiempo no ha mantenido contacto con ella. Quienes sí han estado cerca de Miller son el grupo de periodistas que la Casa Blanca, por lo cual están siendo sometidos a exámenes para descartar una mayor propagación.

El reciente diagnóstico ha aumentado la preocupación de un posible contagio de Trump con Covid-19. Esto ya que el lunes recién pasado el gobierno de Estados Unidos confirmó, además, que un miembro del Ejército, que sirve de ayudante del presidente y su familia, también dio positivo.

Rusia es el quinto país con la mayor cantidad de casos de coronavirus en la actualidad. Uno de ellos es justamente el primer ministro Mijail Mishustin quien fue confirmado con la enfermedad el 30 de abril. La información la compartió en una videoconferencia con el Presidente Vladimir Putin, quien sugirió de forma inmediata un reemplazo para el tiempo que dure su aislamiento. “Tengo que seguir las instrucciones de los doctores. Es necesario proteger a mis colegas”, comentó en esa conversación. Ante eso, Putin respondió: “Lo que le ha pasado a usted puede sucederle a cualquiera”.

Pero del temido virus hay varias otras personalidades que no se salvan.

Aunque aseguró que ya se encuentra en buenas condiciones, esta semana Madonna confirmó a comienzos de marzo pasado se unió a la larga lista de personas que han sido afectadas por la pandemia. La reina del Pop estadounidense se contagió tras una gira en París en la que otras personas de su staff también resultaron afectados. Así lo explicó en su cuenta de Instagram donde señaló que “cuando uno da positivo por anticuerpos significa que ha tenido el virus, lo que claramente me pasó cuando estuve enferma al final de mi gira hace más de siete semanas”. En la misma red social, contó además que donó un millón de dólares a un fondo de ayuda internacional con el objetivo de avanzar en el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19 y nuevos tratamientos.

Después de haber dado positivo en el virus y tras haber pasado una larga temporada internado en un hospital por causa del coronavirus, el fin de semana pasado se confirmó el fallecimiento del músico británico Dave Greenfield, tecladista de la banda de punk rock The Stranglers, a sus 71 años. El domingo pasado, sus compañeros lamentaron lo ocurrido y enviaron condolencias a su familia: el baterista Jet Black aseguró que el mundo entero ha perdido “un genio musical”. La banda formada en 1974 había pospuesto recientemente su gira de despedida justamente debido a la pandemia.