Expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez, tras su intento de suicidio: “Ya no quiero vivir”

hace 50 minutos

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. Foto: La Tercera/Archivo

“Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando”, demandó al exmandataria del país altiplánico en un mensaje publicado por su equipo en sus redes sociales. Los familiares y cercanos de Áñez han aseverado que se encuentra “muy débil” y “sufre de forma permanente” debido a que “cada diez minutos ingresa alguien a su celda a preguntar, a espiar o no sabe a qué”. El director de la ONG Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo que acusarla de genocidio "es un disparate".