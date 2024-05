“No alcanzó a despertar”: abogado de Cathy Barriga niega incumplimiento de arresto domiciliario

Durante este viernes, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien está siendo investigada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, fue acusada de incumplir con el arresto domiciliario que ordenó el 9° Juzgado de Garantía de Santiago.

Los incumplimientos de la medida cautelar se produjeron en cuatro ocasiones durante el mes de abril: viernes 12, martes 23, jueves 25 y domingo 28.

Con estos antecedentes la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente solicitó una audiencia de revisión de cautelares por “incumplimientos reiterados”.

Ante esto, el abogado de Barriga, Cristóbal Bonacic, señaló que “acá no ha existido ningún incumplimiento de ninguna medida cautelar”.

“la medida cautelar corresponde a arresto domiciliario total, lo cual Doña Cathy Barriga jamás ha salido de su domicilio, sino por los casos específicos con el cual contaba con la autorización por parte del tribunal”, puntualizó en conversación con T13.

El defensor aclaró que “lo que ha ocurrido es que en cuatro ocasiones, de las más de 200 veces que ha sido fiscalizada, en horarios de madrugada, no pudo salir atender el llamado de Carabineros. Esto, ya que por la hora ella no alcanzó a despertar. Eso en sí mismo no constituye un incumplimiento de la medida cautelar”.