Milei le responde a Cristina Kirchner que lo trató de “showman”: “Los nuevos tiempos requieren de un poco de show”

El Presidente de Argentina, Javier Milei, le respondió a la exmandataria Cristina Kirchner, quien en un documento que publicó en redes sociales cuestionó las reformas económicas y laborales del libertario, a quien trató de “showman”.

“Los nuevos tiempos requieren de un poco de show”, le contestó Milei a la también exvicepresidenta bajo el gobierno de Alberto Fernández.

“Cristina ignora algunas cuestiones básicas de Economía. Por más que no le gusta, la inflación es un fenómeno monetario”, rebatió el líder de La Libertad Avanza. No obstante, no fue tan confrontacional con la referente kirchnerista. “La carta de Cristina es intelectualmente honesta, pero adhiere a una cosa que es una porquería”, sostuvo el gobernante trasandino, según reporta el diario bonaerense ‘Clarín’.

Milei argumentó que para “el kirchnerismo” y su máxima figura política “lo que genera la inflación es la falta de dólares”. “Es de una precariedad conceptual grosera que la podría haber entendido en la década del 70, hoy ya no”, aseveró en su rol de economista.

Para el gobernante argentino “la gente sí lo está entendiendo” el programa económico. “Porque es la primera vez en la historia que alguien hizo campaña diciendo que iba a haber ajuste”, apuntó.

“Voy a decir algo más, para tratar de ayudarla a Cristina o los troncos que tiene de economistas que le hablan”, continuó en una entrevista con el diario local ‘La Nación’.

“Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy es 140. Acá algo pasó mal. De los últimos 123 años, Argentina 113 tuvo déficit fiscal. Desde el 1900 hasta hoy tuvo 22 crisis, 20 tuvieron origen fiscal, ¿qué es la parte que no entiende?”, se preguntó.

“La motosierra y la licuadora no se negocian”

Milei al ser consultado por su plan económico, tras el fracaso de la “ley ómnibus” reafirmó sus planes económicos, con su estilo particular. “La motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian”, apuntó. “El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia”, agregó.

“Una vez que nosotros tenemos el equilibrio fiscal en déficit cero y saneado el BCRA vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario”, avanzó Milei. “Cuando hagamos eso vamos a tener un rebrote de actividad económica”, aseguró.

Luego, nuevamente Milei se despachó sin filtros contra “los políticos”, con foco en los diputados, tras el naufragio de la ‘ley ómnibus’, y los gobernadores. “El problema es que esta gente, los políticos, no quieren ceder sus privilegios”, arremetió.

Sobre sus calificativos de “diputados delincuentes”, insistió: “Obvio. Les mienten abiertamente a la gente, les hablan del cambio, pero como dice Macri... ‘¿la mía está?’”, parafraseó al expresidente derechista.

Pero Milei cree que el frustrado tratamiento en el Congreso desnudó a quienes calificó como “delincuentes que quieren seguir con este sistema de privilegios donde los políticos se enriquecen”.

“La gente detesta y desprecia a los políticos. Siente asco. Tienen razón. Cuando vayamos a la próxima elección todos esos no renuevan más sus bancas”, pronosticó...