“Un showman en la Rosada”: Cristina Kirchner reaparece con duras críticas a Milei y su equipo de gobierno

Aprovechando el Día de los Enamorados, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), la otrora presidenta y vicepresidenta de Argentina, regresó a las redes sociales para disparar contra el actual gobierno libertario de Javier Milei. Mediante un documento de 33 páginas, la expresidenta del Senado durante la pasada administración de Alberto Fernández se lanzó tanto contra la figura presidencial como sus funcionarios y asesores de economía.

A Milei lo calificó como “un showman-economista en la (Casa) Rosada”, cuyo plan “no difiere mucho del que llevó adelante la dictadura cívico-militar en lo que hace a la apertura indiscriminada de la economía y la desregulación laboral de hecho, ni del de las privatizaciones de los años 90″, aseguró. Al equipo libertario, en tanto, pero puntualmente al ministro de Economía, Luis Caputo, y al asesor presidencial Federico Sturzenegger, los tildó de “funcionarios fracasados”.

“En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo ‘Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación’. Va con cita de Juan Bautista Alberdi”, escribió en X, antes conocido como Twitter, junto a un emoji de una cara guiñando un ojo. La mención al autor de la Constitución trasandina no fue azarosa, pues se trata de uno de los máximos referentes del economista libertario que preside Argentina.

“Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”, empieza la cita de Juan Bautista Alberdi que introduce el documento.

Cristina Kirchner y Javier Milei. Foto: Archivo

“Hasta el momento, el nuevo gobierno solo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado”, asegura CFK.

En un análisis económico, la abogada de profesión plantea que “la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bi-monetaria”, y que “a 40 años de haber recuperado la democracia, Argentina se encuentra atravesando su tercera crisis de deuda”.

Para su parecer, los medios de comunicación tuvieron un rol fundamental en la victoria de Javier Milei, en noviembre pasado. “No fue solo el voto antiperonista el que hizo presidente a Javier Milei. Resulta insoslayable señalar el rol que los medios de comunicación y su reproducción en las redes sociales tuvieron en su surgimiento y triunfo electoral”, aprovechando para deslizar una crítica por el trato en su proceso judicial.

“Los mismos medios también cumplieron un importante rol como complemento imprescindible del proceso de judicialización instrumentado por Mauricio Macri, que afectó gravemente el sistema de representación política democrática a través de la persecución y la proscripción, y que desembocó en el intento de asesinato de quien suscribe este documento”, argumentó.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Kirchner, durante la sesión de apertura de la 141ª legislatura, en el Congreso, el 1 de marzo de 2023. Foto: Reuters

Sin nombrarlo directamente, apuntó a la gestión del expresidente Fernández –de la cual fue la fórmula como vicepresidenta– como la causante de la derrota electoral. “Sería intelectualmente deshonesto no mencionar el incumplimiento del contrato electoral por parte del gobierno del Frente de Todos, que, como dijimos, no pudo o no supo desatar el nudo gordiano del endeudamiento para interrumpir el desarrollo de esta tercera crisis de deuda”.

La respuesta llegó de la mano del propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien CFK apuntó como “el más preocupante” por ser “artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri y del retorno del FMI a la Argentina”. La réplica se dio a través de X, donde el jefe de cartera le pidió “un poco de dignidad”.

“Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: deuda solo se toma cuando hay déficit fiscal”, escribió. El cruce de vuelta de la líder kirchnerista salpicó hasta el Poder Judicial. “No es el primero de su familia que intenta hacerme callar. Solo en un país con este Poder Judicial usted puede volver a ser funcionario público”.

Guillermo Francos, ministro del Interior, respondió en Radio Mitre: “Llama la atención la falta de autocrítica, de responsabilidad cívica, de hacerse cargo del desastre en que han sumido a la Argentina. Tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsable de nada”. Su par de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo lo propio en X.

“Como esos criminales que regresan a la escena del crimen para gozar del desastre que dejaron, usted vuelve a aparecer solo para regodearse en la destrucción social, cultural y económica que produjo”, lanzó Bullrich.

El principal aludido, el Presidente Milei, se limitó a compartir la respuesta en la misma red social del economista Alfredo Romano, presidente de Romano Group, quien escribió que “la dolarización es el único camino para evitar (en parte) los desmanes del populismo argentino”.