Petro temería que un “Milei” llegase a Colombia en 2026

En medio de un discurso en la ciudad de San Pablo, en el departamento de Nariño, el presidente colombiano Gustavo Petro se refirió a un temor de que llegara “un Milei” cuando termine su gobierno, en 2026. En ese evento, ocurrido este jueves, aseguró que desea que el siguiente gobierno debe ser una fuerza progresista, que se oponga a la oligarquía colombiana.

“No sólo en lo que queda de este gobierno, que aún queda bastante, sino que en lo que hay que profundizar en el próximo gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer decían ‘fuera Petro’. Pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño, si no me gusta ni cinco, ni más faltaba que me voy a ir de ahí, pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz, ahí no podemos retroceder ni un paso”, dijo en su alocución.

Y avanzó en su discurso: “Ya cometí ese error en la ciudad de Bogotá y se tiraron el metro subterráneo, eso fue lo único que hicieron, nueve años y todavía no empieza, pero aquí no podemos cometer ese error, aquí tenemos que crecer aún más organizada y en número para que sea contundente el triunfo del pueblo”.

Petro en un encuentro con Xi Jinping en Beijing. Foto: Reuters.

“Ellos gobernaron 200 años, nosotros llevamos dos y miren los entuertos que nos toca arreglar de la vagabundería que han hecho desde el gobierno nacional. Pero dos no es suficiente, la oligarquía no saca a Petro del gobierno porque lo eligió el pueblo y el pueblo va a volver a elegir y no se puede equivocar”, insistió el presidente colombiano.

En medio de todo eso, se refirió al presidente argentino: “Un o una Milei, como pasó en Argentina, no, bueno, qué chévere que parece loquita que está muy bien, que mire qué chistes hace una o uno y después llega con el asadón encima de la cabeza y con la sierra eléctrica mostrándola. Aquí no volvemos a la esclavitud, aquí hay que profundizar la democracia, por eso estos objetivos de reforma agraria”.

Estas declaraciones ocurren justo al día siguiente de la marcha del 6 de marzo, cuando miles de colombianos salieron a las calles a manifestar su descontento con el gobierno de Gustavo Petro. En medio de varios escándalos, nombramientos y reformas bastante cuestionadas, la administración que empezó en agosto de 2022 ha generado una fuerte oposición entre los colombianos.