Putin agradece a la nación por la unidad después de abortada rebelión de mercenarios

El Presidente ruso, Vladimir Putin, agradeció el lunes a la nación por la unidad después de que una rebelión armada durante el fin de semana fuera abortada menos de 24 horas después de que comenzara. Más temprano ese día, el jefe mercenario defendió su insurrección de corta duración en una declaración jactanciosa.

En su primera aparición desde que terminó la rebelión, Putin también agradeció a la mayoría de los mercenarios por no permitir que la situación se deteriora hasta convertirse en un “derramamiento de sangre”. Dijo que se han tomado todas las medidas necesarias para proteger al país y al pueblo de la rebelión.

Culpó a los “enemigos de Rusia” y dijo que “calcularon mal”.

El Kremlin también intentó proyectar estabilidad el lunes cuando las autoridades publicaron un video del ministro de Defensa de Rusia revisando las tropas en Ucrania.

Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo mercenario, dijo que no buscaba dar un golpe de Estado, sino que actuaba para evitar la destrucción de Wagner, su compañía militar privada. “Comenzamos nuestra marcha por una injusticia”, dijo en un comunicado de 11 minutos, sin dar detalles sobre dónde estaba o cuáles eran sus planes.

La disputa entre el líder del Grupo Wagner y los altos mandos militares de Rusia se ha enconado durante la guerra y estalló en un motín durante el fin de semana cuando mercenarios abandonaron Ucrania para tomar un cuartel militar en una ciudad del sur de Rusia. Rodaron aparentemente sin oposición durante cientos de kilómetros hacia Moscú antes de dar la vuelta después de menos de 24 horas el sábado.

Yevgeny Prigozhin, propietario de la compañía militar Grupo Wagner, graba un discurso en video en Rostov el Don, Rusia, el 24 de junio de 2023. Foto: AP

El Kremlin dijo que había hecho un trato para que Prigozhin se mudara a Bielorrusia y recibiera amnistía, junto con sus soldados. No hubo confirmación de su paradero el lunes, aunque un popular canal de noticias ruso en Telegram informó que estaba en un hotel en la capital bielorrusa, Minsk.

Prigozhin se burló del Ejército ruso el lunes y calificó su marcha como una “clase magistral” sobre cómo debería haber llevado a cabo la invasión de Ucrania en febrero de 2022. También se burló de los militares por no proteger a Rusia y señaló las brechas de seguridad que permitieron a Wagner marchar 780 kilómetros hacia Moscú sin encontrar resistencia.

La declaración optimista no dejó más claro lo que finalmente sucedería con Prigozhin y sus fuerzas bajo el acuerdo supuestamente negociado por el Presidente bielorruso Alexander Lukashenko.

Prigozhin solo dijo que Lukashenko “propuso encontrar soluciones para que la compañía militar privada Wagner continúe su trabajo en una jurisdicción legal”. Eso sugirió que Prigozhin podría mantener su fuerza militar, aunque no quedó claro de inmediato a qué jurisdicción se refería.

El medio de comunicación independiente ruso Vyorstka afirmó que se estaba construyendo un campamento para hasta 8.000 soldados de Wagner en un área de Bielorrusia a unos 200 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania.

El informe no pudo ser verificado de forma independiente. El grupo de monitoreo militar bielorruso Belaruski Hajun dijo el lunes en Telegram que no había visto actividad en ese distrito consistente con la construcción de una instalación, y no tenía indicios de convoyes de Wagner en o moviéndose hacia Bielorrusia.

Aunque el motín fue breve, no estuvo exento de sangre. Los medios rusos informaron que las fuerzas de Wagner derribaron varios helicópteros militares y un avión de comunicaciones, matando al menos a 15. Prigozhin lamentó haber atacado el avión, pero dijo que estaban bombardeando sus convoyes.

Los medios rusos informaron que no se ha cerrado un caso penal contra Prigozhin, a pesar de las declaraciones anteriores del Kremlin, y algunos legisladores rusos pidieron su cabeza.

Andrei Gurulev, un general retirado y actual legislador que ha tenido peleas con el líder mercenario, dijo que Prigozhin y su mano derecha, Dmitry Utkin, merecen “una bala en la cabeza”.

Miembros de la compañía militar Grupo Wagner cargan su tanque en un camión en una calle de Rostov el Don, Rusia, el 24 de junio de 2023. Foto: AP

Y Nikita Yurefev, concejal de la ciudad de San Petersburgo, dijo que presentó una solicitud oficial ante la Oficina del Fiscal General de Rusia y el Servicio Federal de Seguridad, o FSB, preguntando quién sería castigado por la rebelión, dado que el Presidente ruso, Vladimir Putin, prometió en un discurso de sábado por la mañana castigar a los que están detrás de él.

No estaba claro a qué recursos puede recurrir Prigozhin y a cuánto de su riqueza sustancial puede acceder. La policía que registró su oficina de San Petersburgo en medio de la rebelión encontró 4.000 millones de rublos (48 millones de dólares) en camiones fuera del edificio, según informes de los medios rusos confirmados por el jefe de Wagner. Dijo que el dinero estaba destinado a pagar a las familias de sus soldados.

Los medios rusos informaron que las oficinas de Wagner en varias ciudades rusas habían reabierto el lunes y la compañía había reanudado el reclutamiento de reclutas.

En un regreso a la normalidad al menos superficial, el alcalde de Moscú anunció el fin del “régimen antiterrorista” impuesto en la capital el sábado, cuando tropas y vehículos blindados instalaron puestos de control en las afueras y las autoridades rompieron las carreteras que conducen a la ciudad.

El Ministerio de Defensa publicó un video del ministro de Defensa Sergei Shoigu en un helicóptero y luego se reunió con oficiales en un cuartel militar en Ucrania. No estaba claro cuándo se grabó el video. Se produjo cuando los medios rusos especularon que Shoigu y otros líderes militares han perdido la confianza de Putin y podrían ser reemplazados.

Antes del levantamiento, Prigozhin había criticado a Shoigu y al jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerasimov, con insultos llenos de palabrotas durante meses, acusándolos de no proporcionar a sus tropas suficientes municiones durante la lucha por la ciudad ucraniana de Bajmut, la guerra más larga y sangrienta. batalla.

La declaración de Prigozhin pareció confirmar la opinión de los analistas de que la revuelta fue un movimiento desesperado para evitar que Wagner fuera desmantelado después de una orden de que todas las empresas militares privadas firmaran contratos con el Ministerio de Defensa antes del 1 de julio.

Prigozhin dijo que la mayoría de sus combatientes se negaron a ponerse bajo el mando del Ministerio de Defensa, y que la fuerza planeaba entregar el equipo militar que estaba usando en Ucrania el 30 de junio después de retirarse de Ucrania y reunirse en la ciudad de Rostov el Don, en el sur de Rusia. Acusó al Ministerio de Defensa de atacar el campamento de Wagner, lo que los llevó a moverse antes.

La analista política rusa Tatiana Stanovaya dijo en Twitter que el motín de Prigozhin “no fue una apuesta por el poder o un intento de superar al Kremlin”, sino un movimiento desesperado en medio de su creciente ruptura con el liderazgo militar.

Si bien Prigozhin podría salir vivo de la crisis, no tiene un futuro político en Rusia bajo Putin, dijo Stanovaya.

No estaba claro qué significarían las fisuras abiertas por la rebelión de 24 horas para la guerra en Ucrania, donde funcionarios occidentales dicen que las tropas rusas tienen la moral baja. Las fuerzas de Wagner fueron clave para la única victoria terrestre de Rusia en meses, en Bajmut.

El Ministerio de Defensa de Reino Unido dijo el lunes que Ucrania había “ganado ímpetu” en su avance alrededor de Bajmut, avanzando al norte y al sur de la ciudad. Las fuerzas ucranianas afirmaron haber retomado Rivnopil, una aldea en el sureste de Ucrania que ha sido testigo de intensos combates.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los líderes de varios de los aliados europeos de Ucrania discutieron los eventos en Rusia durante el fin de semana, pero los funcionarios occidentales han sido silenciados en sus comentarios públicos.

Biden dijo el lunes que Estados Unidos y la OTAN no estaban involucrados en la insurrección de corta duración. Hablando en la Casa Blanca, Biden explicó que era cauteloso al hablar en público porque no quería darle a “Putin ninguna excusa para culpar de esto a Occidente y culpar de esto a la OTAN”.

“Dejamos en claro que no estábamos involucrados, no teníamos nada que ver”, aseguró.

Biden dijo que Estados Unidos se estaba coordinando con aliados para monitorear la situación y mantener el apoyo a Ucrania.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, coincidió el lunes en que “los eventos del fin de semana son un asunto interno de Rusia”.

Y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo que la embajadora de Estados Unidos, Lynne Tracy, se comunicó con representantes rusos el sábado para enfatizar que Estados Unidos no estaba involucrado en el motín.

Los hechos muestran que la guerra está “agrietando el sistema político de Rusia”, dijo el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell.

“El monstruo que Putin creó con Wagner, el monstruo lo está mordiendo ahora”, afirmó Borrell. “El monstruo está actuando en contra de su creador”.