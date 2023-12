Se suma a Colorado: Maine saca a Trump de la papeleta presidencial de 2024

La principal autoridad electoral de Maine, la secretaria de Estado Shenna Bellows, dictaminó este jueves que Donald Trump no puede postular para la carrera presidencial del próximo año en el estado, citando una cláusula de insurrección constitucional.

Según informó la cadena BBC, Bellows afirmó que la carta republicana no es elegible debido a sus acciones que condujeron al motín del Capitolio de Estados Unidos en 2021.

De esta forma, Maine se unió a Colorado, otro estado que recientemente dictaminó que Trump no puede participar en las elecciones.

Ayer miércoles, el equipo legal de Trump, que aún puede apelar a la resolución, había presentado una solicitud en Maine pidiendo a la demócrata Bellows que se abstuviera de pronunciarse sobre su elegibilidad para aparecer en las papeletas de 2024.

En tanto, el pasado 19 de diciembre, la Corte Suprema de Colorado ya había declarado a Donald Trump inelegible para volver a ser Presidente de los Estados Unidos.

De acuerdo al tribunal estatal, el exmandatario no puede volver a la Casa Blanca debido a la cláusula de insurrección a la Constitución de Estados Unidos.

Esta es la primera vez en la historia que la Sección 3 de la 14° Enmienda es utilizada para descalificar a un candidato a la presidencia.

Demandas similares en Minnesota y New Hampshire fueron desestimadas por motivos de procedimiento. Un juez de Michigan dictaminó el mes pasado que la cuestión era política y no le correspondía a él decidir, y un tribunal de apelaciones confirmó la decisión de no descalificarlo. Los demandantes han apelado ante la Corte Suprema de Michigan.