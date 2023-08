Voto telemático registra problemas en elecciones ecuatorianas

Durante este domingo, en todo el mundo, los ecuatorianos que vivían en el extranjero están convocados para votar por las presidenciales y legislativas que completarán el periodo 2021-2025, a través de una página web oficial del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la innovadora iniciativa terminó causando problemas, luego de que varios ecuatorianos reportaran el no poder entrar a la plataforma.

Esta modalidad es la única que se usa para los votantes en el exterior, sin que se hagan sufragios físicos en embajadas o consulados. Sin embargo, residentes en España, Italia, Alemania, Noruega y Gran Bretaña manifestaron problemas con la página del CNE.

Según pudo comprobar la Agencia EFE, en algunos casos se daban mensajes de error por “problemas de red”. A causa de esto, el CNE publicó en sus redes: “Debido a la alta demanda de sufragantes, exhortamos a los compatriotas a ser pacientes mientras se procesa la información”.

Una mujer votando en Guayaquil. Foto: Reuters.

A pesar de haber indicado que el voto sería 100% digital, decenas de ecuatorianos en Madrid acudieron al recinto habitual de votación que habían tenido en procesos anteriores, encontrándose con las puertas de estos lugares cerradas. Para el medio ecuatoriano Expreso, Mariana Pérez, una residente de más de 30 años en Madrid, expresó su decepción por no poder votar, pidiendo que se disponga de “ayuda para votar, al menos a través de internet, aunque también está colapsado.”

Otra ecuatoriana en Madrid, Esmeralas Carranza, se quejó de que no hubiera votación con urnas: “Los que no sabemos cómo manejar Internet, ¿cómo podemos votar? Deberían habilitar un sitio presencial para que toda la gente pueda sufragar”. Un tercer residente en Madrid, Víctor Alvárez, aseguró: “La página del CNE está caída, llevamos varias horas intentándolo y no se puede”.

Los ecuatorianos habilitados para votar en el exterior son 400 mil, y de entre ellos, 113 mil ya se habían registrado en la plataforma del CNE para votar en estas elecciones. El órgano electoral, a las 8.44 en la hora ecuatoriana, aseguró que había recibido ya el voto telemático de 21 mil ecuatorianos.

La candidata Luisa González, que va por el movimiento Revolución Ciudadana, del correísmo, llamó al CNE a solucionar los problemas de la página para que no impidan el voto de los residentes en el exterior. Este partido había sido el que más promovió el voto dentro de los países con grandes comunidades de ecuatorianos.

Los votantes en Sidney y Canberra, en Australia, fueron los primeros en votar gracias a la modalidad telemática, y no registraron los problemas que sí tuvieron sus compatriotas residentes en Europa.

Hasta las 7 de la tarde en la parte del mundo correspondiente, quienes se encuentren en el exterior pueden inscribirse para ejercer su voto telemático. El voto se realizará dependiendo del huso horario local, entre las 9 y las 19, desde cualquier dispositivo móvil que tenga acceso a internet, a través de la página www.voto-telemático.cne.gob.ec.