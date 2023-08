Abogado de Karina Oliva insiste en que excandidata no intervino en administración de recursos ni en “fundación de papel”

Este sábado La Tercera reveló que, en medio de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Sur, se pudo establecer que Karina Oliva, una de las principales figuras del Frente Amplio en las elecciones de 2021, usó la Fundación Chile Movilizado como “fachada” para triangular dineros que supuestamente gastó en campaña y que también habría tenido directa relación en cómo se destinaron e intentaron justificar ciertos fondos.

Sin embargo, su defensa, encabezada por el penalista Juan Carlos Manríquez, insiste en que ella nada tuvo que ver con las rendiciones y que, desde hace varios años estaba alejada de la cuestionada ONG.

Según indicó a este medio, quienes la señalan como responsable podrían tener otras motivaciones. “Yo les aseguro que si Karina Oliva hubiese sido elegida como gobernadora o senadora, esa gente no estaría diciendo lo que está diciendo. Es así de sencillo”, comentó.

En su declaración, Karina Oliva deslindó responsabilidades en Martín Miranda, sin embargo, por medio de la investigación, el Ministerio Público estableció que ella tuvo directa intervención en los movimientos y que durante su candidatura usaron la fundación Chile Movilizado como fachada para triangular dineros. ¿Cómo responden a esa imputación?

Hay que hacer una distinción clara. Respecto de la rendición de gastos de Karina Oliva al Servel y la indagación que se realizó ahí, terminó y el Servel dejó establecido que no hubo desvíos de dineros, ni rendiciones abultadas ni obtenciones indebidas. De hecho, exoneró de toda responsabilidad a Karina Oliva y sólo impuso una multa por $3 millones al administrador, señor Miranda, por negligencia e impericia en el manejo de la plataforma para la rendición de gastos.

Entonces, de acuerdo con todos los antecedentes que nosotros hemos aportado, y teniendo en cuenta que faltan diligencias por parte de la investigación, interrogar a varias personas, me parece un poco imprudente y arrojado construir una tesis de participación en Chile Movilizado sin evidencia seria. Porque todos los antecedentes señalan que Karina Oliva hace años que está fuera de esa fundación y que ella no tuvo intervención directa ni indirecta en la administración de los recursos. Además, acá está pendiente la solicitud de sobreseimiento definitivo o de decisión de no perseverar.

Pero a través del Servel, el Estado le reembolsó a esta candidatura $120 millones por servicios ideológicamente falsos, pues supuestamente la ONG les realizó un informe que en realidad había sido elaborado por Criteria y que copiaron. ¿Su representada nunca supo de eso? ¿Dónde está ese dinero?

Ella no era responsable de eso, eso es trabajo de la fundación y sus representantes han respondido, los trabajos que se hicieron están entregados. Por lo mismo, insistimos que controvertido esto en tribunales, se deseche esta imputación.

Voluntarios que participaron de la campaña aseguran que había una serie de boleteros que nunca realizaron las actividades declaradas y la fiscalía incluso llegó a la conclusión de que se usaron documentos falsificados ¿Su representada fue quien solicitó aquello?

No se puede establecer una relación de Karina con aquello porque ella no pidió esas boletas y quien administró aquello y quien se encargaban eran otras personas. Tratar de hacer un nexo en ello creo que es imprudente, porque no se corresponde con la evidencia que hay en la carpeta. Si uno mira esto con perspectiva de juicio, evidentemente no va a ir a parar a ninguna parte.

Estefanía Campos, junto a otra persona que declaró en la investigación, fue clara en sostener que tanto Karina Oliva como Jorge Ramírez tenían todo el control. De hecho, ella dice que Oliva era quien hacía las transferencias de dinero ¿Eso no es así?

Yo desconozco ese testimonio. Sería bueno que esas personas se hagan cargo de sus dichos en audiencia, que es cuando uno los puede contra examinar, porque en mi experiencia, normalmente dicen otras cosas en ese contexto.

En la indagatoria sí se indica que Karina Oliva mantenía nexos con esta denominada “fundación de papel”, lo manifestó Campos y también lo confirmó Andrés Hidalgo -fundador de Poder-, ¿Cree que sólo se intenta perjudicar a su clienta?

No sé cuáles serán sus motivaciones ni el objetivo de esas personas para decir aquello, es importante confrontarlos en tribunales y contrastar esto con la demás evidencia.

¿Cómo explica que la entonces candidata no supiera de lo que estaba ocurriendo con las rendiciones y los integrantes de su equipo?

En las campañas el candidato es candidato y el que administra, administra. Yo les aseguro que si Karina Oliva hubiese sido elegida como gobernadora o senadora, esa gente no estaría diciendo lo que está diciendo. Es así de sencillo.

¿Es una revancha?

No sé si será una revancha, pero hay que preguntarles cuáles son sus motivaciones y a qué responden.

La Fiscalía estaría ultimando detalles para avanzar en la formalización de los implicados ¿Cómo enfrentan ese escenario?

Primero tenemos que ver cuál va a ser la decisión que tomará la Fiscalía, pero si es así, lo enfrentaremos como siempre: con seriedad, calma y haremos nuestra presentación en tribunales. Acá lo que importa es la calidad y la verificación de la información.