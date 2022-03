Alcaldes solicitan al gobierno decretar Estado de Catástrofe en cinco regiones del país por crisis hídrica: “Hay que poner en la mesa que esto es una emergencia”

Este lunes, alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chile AMUCH y la Asociación de Municipios Rurales AMUR, acudieron al Palacio de La Moneda para entregar una carta al gobierno de Gabriel Boric solicitando decretar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en la Región de Coquimbo, Región de Valparaíso, Región de O´Higgins, Región del Maule y Región Metropolitana, debido a la escasez hídrica que afecta al país y por un eventual racionamiento de agua en el sector oriente de Santiago, anunciado por el Mandatario.

El pasado 22 de marzo, en el Día Mundial del Agua, durante el seminario ¿Cómo nos adaptamos a la crisis hídrica?, convocado en la comuna de Zapallar, más de 15 alcaldes concretaron la firma del documento que fue presentado hoy al Presidente de la República.

Al respecto, el presidente de la AMUCH y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, señaló que “hoy junto a la Asociación de Municipios Rurales, junto a la Asociación de Municipios de Chile, además de un grupo importante de alcaldes, estamos solicitándole al Presidente de la República que pueda decretar zona de catástrofe en la Cuarta (Región de Coquimbo), Quinta (Región de Valparaíso), Sexta (Región de O’Higgins), Séptima (Región del Maule) y en la Región Metropolitana, debido a la escasez hídrica”.

“Queremos proponerle también una mesa para trabajar los temas, una mesa con el poder Ejecutivo, ojalá también con el poder Legislativo, pero que el Presidente pueda hacer uso de sus atribuciones y llegar con soluciones rápidas, concretas a los vecinos, hoy día hay comunas con racionamiento de agua en distintas localidades”, agregó el jefe comunal de Zapallar.

Foto: AgenciaUno

Así también, el alcalde de Santa Cruz y vicepresidente de la AMUCH, William Arévalo, recalcó que “estamos pidiendo al gobierno ser preventivos, no podemos los municipios siempre estar siendo reactivos (...), la gente nos viene a golpear las puertas a nosotros al no tener los elementos ni las atribuciones bajo una ley normal, por eso estamos pidiendo una ley de catástrofe que nos permite dinamizar todos los procesos burocráticos que el sistema tiene. Si nosotros no tomamos medidas hoy día con esta ley de catástrofe vamos a estar llegando tarde nuevamente”.

“Hacemos un llamado al gobierno a levantar lo antes posible una mesa hídrica multidisciplinaria con expertos técnicos donde todos hagamos una política de Estado y no de gobierno, porque los gobiernos pasan y nosotros quedamos con los problemas”, y añadió que “debemos tomar políticas efectivas ahora en este minuto para no tener que la gente en este tiempo que viene en adelante puedan tener racionamiento de agua”.

Foto: AgenciaUno

“Son 50 días los que estuvimos con racionamiento de agua”, con esas palabras se refirió a la crisis hídrica la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, quien continuó explicando que “el Estado tiene que hacerse cargo de toda esta escasez hídrica que nosotros estamos viviendo”.

Por último, el alcalde de Santo Domingo, Dino Lotito Flores, hizo un llamado a que “necesitamos una mesa de trabajo, dado que los organismos públicos tienen que trabajar unidos,(...) hay que poner en la mesa que esto es una emergencia, ya no es una situación normal donde podemos aplicar las políticas que existen”.

En tanto, anteriormente el Presidente Gabriel Boric, aseguró en una entrevista con las radios agrupadas en la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), que debido a la escasez hídrica “ahí tenemos un problema en particular en el sector oriente donde no podemos descartar, y ojalá no lleguemos a esto, pero no podemos descartar eventuales racionamientos de agua, dado el nivel de la crisis”.

Ministro de Agricultura: “Hemos decidido prolongar por 3 meses (abril, mayo y junio) el decreto de emergencia hídrica y sequía en 231 municipios del país”

Este lunes, el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, extendió el decreto de emergencia hídrica y sequía en 231 municipios del país: “Hemos decidido prolongar por 3 meses (abril, mayo y junio) el decreto de emergencia hídrica y sequía en 231 municipios del país, especialmente en la zona central. Esto significa que el Ministerio de Agricultura va a ser un esfuerzo de redireccionar recursos para trabajarlos con los municipios. Los municipios han aportado forraje para la supervivencia de animales en la país. Se ha ido fortaleciendo un sistema de acumulación de agua, para que la poca lluvia se pueda acumular”, y aseguró que el decreto del Estado de Catástrofe le corresponde al Ejecutivo.

En esa línea, el miércoles pasado, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García señaló -en conversación con Radio Cooperativa- que está abierto a la posibilidad de un Estado de Catástrofe solicitado por los alcaldes, “tenemos que estudiar todos los escenarios, pero no me gustaría pronunciarme de manera apresurada. Estamos prestando atención a todo lo que está sucediendo, y abordaremos cada una de las medidas necesarias para garantizar el derecho humano al agua. No lo confirmo, ni lo descarto, tenemos que ir evaluando todas las medidas que nos permitan garantizar el derecho humano al agua”.