Presidente Boric no descarta racionamiento de agua potable en la Región Metropolitana

En medio de la severa sequía que afecta al país, la peor desde que se tienen registros, el Presidente Gabriel Boric, no descartó que la escasez hídrica pueda traducirse en un racionamiento de agua potable en algunas zonas la Región Metropolitana, con especial fragilidad en el suministro de la zona oriente de Santiago.

ahi tenemos un problema en particular en el sector oriente donde no podemos descartar, y ojalá no lleguemos a esto pero no podemos descartar eventual racionamientos de agua dado el nivel de la crisis no voy a dar una fecha ahora pero depende también de las condiciones que tengamos climáticas pero es algo que el presidente Piñera de hecho me advirtió que es algo que más allá de su voluntad iba a ser un tema

abastecimiento asegurado hasta mediados del segundo semestre epdnde mucho como se venga el invierno llamado en particular a las familias del sector oriente y a las alcaldías autilizar todas als medidas de ahorro posibles en particular en materia de riego y cuidar el consumo

Consultado respecto de si los cortes podrían hacerse extensivos al resto de la Región Metropolitana sostuvo que no lo puedo adelantar es el primer dia que estoy aca, ojala que no llegumos a racionamiento en ninguna parte pero si es ncesario no pueden pagar justos por pecadores.

Uso del agua

Boric indicó que además de la seguía, la agricultura campesina también se ha visto afectada por la distribución del uso del agua.

“Acá tenemos dos problemas que son distintos: uno es la sequía y, por lo tanto, las causas naturales muchas producidas por el ser humando, pero eso va más allá de la voluntad de Chile; y el otro es el uso del agua”, afirmó.

En este sentido sostuvo que se debe mejorar el racionamiento de agua y terminar con la concentración de derechos de agua que existe en ciertos lugares, “que ha dejado en particular a la agricultura campesina sin ningún tipo de recurso””.

Al respecto enfatizó que “cuando nosotros hemos dicho no solo es sequía, también es saqueo, yo lo reitero”.

Boric dijo que en su gobierno se seguirá potenciando el uso de plantas desalinizadoras para abastecer de agua potable a los hogares, tal como se hace en Antofagasta.