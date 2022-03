MOP estudia todos los escenarios y no descarta decretar Estado de Catástrofe en cinco regiones por sequía

La sequía golpea con fuerza a nuestro país desde hace 14 años. La zona centro norte y centro sur ha sido la más afectada por la falta de agua. En la actualidad hay 188 comunas en escasez hídrica, y regiones completas afectadas por esta problemática. De hecho un grupo de alcaldes pidieron al gobierno decretar Estado de Catástrofe en cinco regiones. Ante este escenario, el MOP dijo que no descarta esta opción, y están evaluando todos los escenarios.

“Tenemos que estudiar todos los escenarios, pero no me gustaría pronunciarme de manera apresurada. Estamos prestando atención a todo lo que está sucediendo, y abordaremos cada una de las medidas necesarias para garantizar el derecho humano al agua. No lo confirmo, ni lo descarto, tenemos que ir evaluando todas las medidas que nos permitan garantizar el derecho humano al agua”, indicó el ministro Juan Carlos García en Radio Cooperativa.

Asimismo, también abordó la posibilidad de tener racionamiento de agua en la Región Metropolitana si es que hay un invierno seco. Esto podría ser factible durante el próximo verano.

El próximo verano podría haber un racionamiento de agua en la RM si no llueve en el invierno, dijo el ministro MOP.

“Efectivamente en junio habilitaremos una planta de Aguas Andinas que va a aumentar el agua potable. Eso va a permitir tener la tranquilidad de proveer agua potable de acá a fin de año. No estamos exentos a enfrentarnos a un racionamiento de agua potable en el verano de 2023 si no llueve”, señaló.

Y agregó que “el sector de LO Barnechea consume hasta 3 veces más agua que las comunas del sector sur de Santiago. Hay comunas que tienen un consumo excesivo. No está en los planes de hoy recortar actividades productivas”.

Ante esta situación, el gobierno ya puso sobre la mesa la posibilidad de gravar el sobreconsumo de agua, que de da principalmente en el sector oriente de la RM.

“Es una situación delicada, porque ninguna iniciativa de este tipo no puede ir acompañada de una conciencia. Si sigue el consumo excesivo en el sector oriente tendremos que pensar una medida que grave el sobreconsumo y también crear conciencia”, dijo el secretario de Estado.