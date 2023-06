Boric cuestiona duramente a Mellado por grabar reunión con parlamentarios: “Será la Justicia la que determine cuáles son los pasos a seguir”

La noche de este jueves, el diputado de RN Miguel Mellado reconoció ser quien registró el audio de la reunión sostenida el pasado martes en Cerro Castillo entre el Presidente Gabriel Boric y 18 parlamentarios de las regiones de La Araucanía y el Biobío.

Esto, luego de que el gobierno presentara presentara una denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso -que quedó en manos de la Unidad Anticorrupción- para investigar las responsabilidades del hecho, que podrían constituir una infracción al artículo 161 a del Código Penal. Además, en el Ejecutivo adelantaron que evaluarán nuevos protocolos para futuros encuentros con el Presidente.

Así las cosas, este viernes el Mandatario -desde La Araucanía- se refirió por primera vez al hecho que reconoció Mellado y lo calificó como “grave” y “deleznable”, además de asegurar que ahora “será la Justicia la que determine cuáles son los pasos a seguir”.

“Las características de delito o no, le corresponderá atribuirlas a la Justicia, nosotros como funcionarios públicos teníamos la obligación de ante estar frente un hecho que reviste caracteres de delito presentar la denuncia, no me voy a querellar personalmente en contra del diputado Mellado, no vamos a empezar una persecución con esto, será la Justicia la que determine cuáles son los pasos a seguir”, apuntó el Mandatario.

Tras reconocer el hecho, la mañana de este viernes el legislador RN en un punto de prensa, manifestó no sentir “vergüenza” a raíz de su acción y que el repudio generalizado provenía “del 38%”, aludiendo a quienes votaron Apruebo en el plebiscito de 2022. Además, anunció que se autodenunciará ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

“No siento vergüenza, lo que si hay un tema de ética y por eso voy a pedir que me pasen a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, he sentido el respaldo del partido, de mis compañeros de bancada”, expresó desde el Congreso.

Consultado por las declaraciones más recientes de Mellado, el Presidente Boric aseguró que la parecían claramente una “contradicción” y que la ciudadanía “tendrá que evaluarlas en su mérito”.

“Creo que lamentablemente (sus declaraciones) se contradicen cuando había dicho que era lamentable que alguien filtrara, después cuando él dice que fue quien filtró y ahora que cuando dice que no se arrepiente de haber filtrado. Hay claramente una contradicción ahí”, apuntó Boric.

Y agregó: “Actitudes tremendamente irresponsables como la del diputado Mellado no van a minar mi convicción de seguir adelante y trabajando con el resto de autoridades y parlamentarios y la gran mayoría de la gente que quiere que saquemos esto adelante independiente de las diferencias políticas. Acá no hay una cuestión del 38% ni ningún otro porcentaje, acá tenemos que ser una unidad los chilenos en contra de la violencia”.

En torno a la implementación de nuevos protocolos para futuras reuniones, Boric planteó que habrá que “tomar medidas” y que se evaluará en su momento.

“En la misma reunión había dicho que -como me resultaba obvio- que nadie esté grabando. Desgraciadamente estas cuestiones dinamitan las confianzas, va a haber que tomar medidas, pero acá lo importante más allá de este acto que a mí me parece muy deleznable, que en lo de fondo vamos a seguir trabajando juntos”, cerró su intervención respecto al hecho.