Tras filtrar audio de Boric: Mellado (RN) se autodenunciará en la comisión de Ética y dice que no va a renunciar

Tras haber reconocido la noche del jueves que grabó y filtró un audio de la reunión sostenida en Cerro Castillo entre el Presidente Gabriel Boric y 18 parlamentarios, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, aseguró este viernes que no renunciará a su cargo de diputado por la región de La Araucanía y que se autodenunciará en la comisión de Ética de la Cámara.

“Voy a pedir al presidente de la Cámara que pase mis antecedentes a la comisión de Ética, creo que es importante autodenunciarme en la comisión de Ética y, además, voy a defenderme con la denuncia judicial que hicieron”, señaló.

Al ser consultado por la posibilidad de dimitir a su cargo parlamentario, respondió que “no voy a renunciar, me debo a la región de La Araucanía”.

El legislador también recalcó que va a asumir las consecuencias “en mi partido RN, si es que ellos quieren pasarme al Tribunal Supremo, voy asumir las consecuencias con mi bancada de acuerdo a lo que ellos quieran hacer”.

El parlamentario reconoció que “se dañan las confianzas, aunque no hemos tenido mucha confianza con el gobierno porque ellos no han querido tener más confianza con nosotros, pero no se ha dañado más que lo que ya está dañado”.

Consultado por el repudio que ha generado la filtración, replicó en que, a su juicio, “es de un 38%, el resto han sido más bien muestras de solidaridad, muestras de que fue algo que incluso algunos habrían hecho. Tengo lleno el WhatsApp de esos llamados, de la gente de la región de La Araucanía”.

“No siento vergüenza, lo que si hay un tema de ética y por eso voy a pedir que me pasen a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, he sentido el respaldo del partido, de mis compañeros de bancada”, manifestó desde el Congreso.

Más temprano, el presidente de RN, Francisco Chahuán, se refirió a la filtración y dio a conocer que se comunicó con el gobierno para expresarle el “pesar” de la tienda por lo ocurrido. Pero, respaldó la labor parlamentaria de Mellado.

“Mellado es un extraordinario diputado, comprometido con la Araucanía y ha acompañado cada una de las querellas que hemos presentado como partido para defender el Estado de Derecho en la macrozona sur”, fueron sus palabras.

Mientras que el secretario general de la colectividad, Diego Schalper, recalcó que si bien Mellado “tendrá que responder por los hechos del día de ayer”, puntualizó en que eso “no es incompatible con que en lo humano, aquellos que lo conocemos estemos dispuestos a acompañarlo en este error, en este hecho que se ha cometido”.