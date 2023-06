Mellado, entre la espada y la pared: RN lo respalda pero lo lleva al TS, y Boric dice que no se querellará en su contra

Fue en estas últimas horas cuando el timonel de RN, el senador Francisco Chahuán, se comunicó directamente con el Presidente Gabriel Boric, para transmitir el “pesar del partido” -según él mismo informó- por la situación del diputado por La Araucanía, Miguel Mellado. La noche de este jueves, el parlamentario aseguró -mediante una declaración pública- que él grabó una conversación en una reunión que el miércoles sostuvo el Mandatario junto a legisladores de La Araucanía, en el palacio presidencial de Cerro Castillo. En los diálogos, el Jefe de Estado se abrió a hacer cambios a la Ley Antiterrorista, como publicó La Tercera.

En esta declaración, el diputado defendió que solamente grabó 10 minutos de una reunión de horas, que no escuchó por llegar tarde al encuentro el momento en que Boric pidió no grabar sus palabras, que difundió el audio “de buena fe” y que su idea siempre ha sido defender a las víctimas de los atentados en La Araucanía. “Si alguno se sintió ofendido, pido disculpas a todos los involucrados, al Presidente, a los ministros y a los parlamentarios. Asumo esta responsabilidad y estoy disponible a conversar con el Presidente si así lo estima conveniente”, sostuvo.

Mellado comunicó esta situación luego de que ayer jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá, interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público “dirigida en contra de todos quienes resulten responsables de los hechos que describe como la filtración de una conversación privada, sostenida en el marco de la reunión realizada el 13 de junio pasado en Viña del Mar, que fuera convocada por el Pdte. de la República y a la que asistieron autoridades y funcionarios de Gobierno, además de parlamentarios de la zona Sur del país. Estos hechos configurarían el delito sancionado en el Artículo 161 A del Código Penal”.

Quienes han conversado con el diputado por La Araucanía -zona que representa desde 2018-, aseguran que el parlamentario decidió emitir el comunicado -aún cuando evaluó que la investigación en curso no lo complicaría-, pues se sintió culpable de que se apuntara como responsables a otros parlamentarios, como sus pares de partido Jorge Rathgeb, Miguel Becker y Juan Carlos Beltrán.

Y es que La Moneda -a petición del propio Boric- ya había iniciado una ronda de llamados para dar con quien había registrado el encuentro. De eso se encargó el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, quien contactó a cerca de 8 de los 18 legisladores que estuvieron presentes en la cita.

Mellado difundió su declaración pública cerca de las diez de la noche en su cuenta de Instagram, sin avisarle a nadie de la bancada de RN. Luego de ello, se salió del grupo de WhatsApp de los diputados de RN. Mientras que este viernes acudió al Congreso Nacional en Valparaíso junto con su esposa para “dar la cara”, como sostuvo. El parlamentario también habló con el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, para autodenunciarse ante la Comisión de Ética, donde arriesga ser sancionado con una multa a su dieta.

El diputado Miguel Mellado este viernes a su llegada al Congreso Nacional. FOTO: DEDVI MISSENE

RN lo pasará al TS y Boric no se querellará

El tema estalló en los grupos de WhatsApp de la derecha en que algunos pidieron enviar al diputado al Tribunal Supremo para que se le sancione. La directiva finalmente resolvió tomar esta acción y se le pasará a la instancia para que resuelva qué hacer. De acuerdo a los estatutos, la máxima sanción que arriesga es ser expulsado de su militancia. Al cierre de esta edición, dicho escrito aún no se ingresaba.

En el partido y la bancada definieron apoyarlo en lo humano y al mismo tiempo plantear que la justicia lo debe investigar. “A los de uno no se les deja solos cuando se equivocan y lo asumen. Menos a los que valientemente han sufrido por denunciar y perseguir, lo que otros conocemos a distancia. Todos cometemos errores. Y yo elijo acompañar”, escribió el secretario general de RN, Diego Schalper, en el grupo de WhatsApp “189 de RN”.

Otros dirigentes de la tienda, al conocer la declaración de Mellado, calificaron de “error” la grabación. La senadora Paulina Núñez, por ejemplo, antes había hablado de un acto que “afecta confianzas y atenta contra la situación compleja que se vive en la zona. Se debe investigar y sancionar”, mientras que hoy pidió que “no nos desvelemos del fondo” del tema, que es la defensa contra los ataques en La Araucanía.

Desde el gobierno el ministro Elizalde en la Radio Duna afirmó que desde ahora el protocolo de las reuniones será que se entre sin celulares. “Esperamos que esto nunca más vuelva a repetirse (...) Vamos a establecer un protocolo como se hace en otros países del mundo y en la Comisión de Seguridad del Senado”, dijo.

Mientras que durante este viernes el propio Boric se refirió al tema: “Me parece muy grave, nosotros como funcionarios públicos teníamos la obligación de denunciar ante un hecho que creíamos revestía carácter de delito. Yo no me voy a querellar personalmente contra el diputado Mellado. No vamos a empezar una persecución personal en esto”.

“Actitudes tremendamente irresponsables como las que ha tenido el diputado Mellado no van a minar mi convicción de seguir adelante y trabajar con el resto de los parlamentarios, autoridades y la mayoría de la gente que quiere que saquemos adelante soluciones más allá de nuestras diferencias políticas”, añadió.

Desde el oficialismo criticaron a Mellado, acusaron que el tema complica las confianzas entre ambos sectores y algunos quisieron llevarlo a la Comisión de Ética. Incluso el diputado Jorge Brito (RD) pidió que se removiera de la Comisión de Inteligencia, pero lo cierto es que Mellado anunció formalmente hace varias semanas que se retiraba de la instancia, lo que debería concretarse la próxima semana.