“Ustedes ven que yo sin tapujos he ocupado la palabra terrorismo”: el mensaje de Boric a parlamentarios de La Araucanía y del Biobío en cita de Cerro Castillo

“Si a diciembre de este año tenemos cien mil millones sin ejecutar en el MOP, voy a tener su cara pegada en mi pieza”, dijo anoche, en broma, el Presidente Gabriel Boric aludiendo al diputado UDI Henry Leal, durante un encuentro que encabezó con parlamentarios de las regiones de La Araucanía y el Biobió, en el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

El Mandatario -casi al término de la intervención que realizó ante los 18 parlamentarios que asistieron al encuentro, que tuvo por objetivo abordar el conflicto en esas zonas- respondió, en tono distendido, a un emplazamiento que previamente había hecho el parlamentario en relación a la ejecución presupuestaria en La Araucanía.

El Jefe de Estado con su comentario -que sacó algunas risas de los presentes- dio cuenta que tomó nota de las todas peticiones e inquietudes de los legisladores, en una cita que se desarrolló, según presentes, en buen ambiente.

Luego de escuchar las exposiciones de los parlamentarios presentes en la reunión -que se extendió por cerca de tres horas y en la que también estuvieron los ministros Álvaro Elizalde (Segpres) y Carolina Tohá (Segpres), y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve-, Boric entregó unas palabras.

Ahí, según un registro al que accedió La Tercera, el Presidente partió diciendo que “más allá de las legítimas diferencias, por voluntad no nos vamos a quedar y tampoco por trancas ideológicas”.

En ese sentido, recalcó, en relación a los hechos de violencia que ocurren en esas zonas, que “ustedes ven que yo sin tapujos he ocupado la palabra terrorismo, y creo que tenemos que ser capaces de rascar donde pica, como se dice coloquialmente. Y como bien dice la ministra (Tohá), no todas las herramientas sirven para solucionar todos los problemas. Y si tiramos toda la carne a la parrilla, sencillamente, la experiencia ha demostrado que no funciona”.

Así, el Mandatario profundizó diciendo que “hay muchas cosas que funcionan si se hacen con un trabajo de hormiga y en silencio que requieren de más tiempo”. En esa línea, dijo que, “por ejemplo, el tema de tierras le va a tocar continuar al futuro gobierno, no vamos a alcanzar a resolverlo nosotros”, agregando que esa materia debe abordarse de manera integral.

“Estoy convencido de que tenemos que abordar la integridad del problema, incluso, para decir que no porque estamos claros que la gran mayoría de las tierras ancestrales en términos en que está planteado no se van a lograr, porque no se puede lograr. Pero es importante que haya un momento en que esto se establezca un límite, porque si no lo abordamos al final siempre habrá alguien que trate de correr el cerco o que mantenga viva la demanda. Por eso, nosotros creemos que este acuerdo amplio tiene que abordar la profundidad del asunto”, señaló.

Boric también señaló que durante este segundo semestre van a enfrentar la discusión sobre la ley antiterrorista, aunque recalcó que es una materia compleja. En esa línea, reforzó que “por eso es muy importante la unidad del Estado chileno a la hora de abordar esto”, añadiendo que es importante mantener un buen clima. “Por favor, tratemos de empatizar de que a cada uno de los que estamos sentados en esta mesa nos duele de igual manera y no hagamos, y no se lo digo a los diputados de oposición, sino que también a los nuestros, no hagamos una competencia moral de a quién le duele más. A todos nos duele lo mismo este conflicto y todos queremos solucionarlo”, sostuvo.

En relación a los estados de excepción que se aplican en esas regiones -y que se reforzó durante los últimos días, según anunció la ministra Tohá al dejar de estar delimitados solo para rutas-, el Mandatario indicó que “no podemos naturalizarlo”. Y añadió: “Tenemos que ir cambiando y mejorando la estrategia (...). Uno no puede para matar un mosquito usar una bazuca, tenemos que elegir bien”. Acto seguido, el Presidente aclaró rápidamente que “no quiero matar a nadie por si acaso, que no se malentienda, aunque con los mosquitos no tengo problemas”, lo que sacó algunas risas de los presentes.

De igual forma, el Jefe de Estado les informó que la próxima semana se lanzará finalmente la comisión de paz para buscarle una salida al conflicto.

El Presidente, casi al final de sus palabras, les agradeció a los presentes, y les propuso tener una reunión semestral para ir viendo el avance de las medidas.

Durante la cita, la ministra Tohá también expuso sobre la agenda del gobierno en seguridad. Además, hubo intervenciones de parlamentarios de derecha que destacaron las medidas aplicadas por el gobierno y, según presentes, hubo críticas hacia algunas iniciativas impulsadas durante la administración del expresidente Sebastián Piñera.

Pese a eso, al término del encuentro hubo parlamentarios que cuestionaron el encuentro. “Creo que la reunión si bien es cierto fue franca, se reconoció que había ciertas situaciones, pero fue insípida, no tiene sabor a nada, no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí en adelante respecto de las iniciativas legales que están en el Congreso”, dijo el diputado RN Jorge Rathgeb.

La reunión con los legisladores de esas zonas fue ad portas del viaje que prepara el Presidente para este viernes a La Araucanía.