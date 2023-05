A seis meses del anuncio: gobierno lanzaría “comisión para la paz” esta semana y oposición adelanta bajas expectativas

Este lunes se cumplen 199 días desde que el Presidente Gabriel Boric anunció, como parte del Plan Buen Vivir, la conformación de una “comisión para la paz y el entendimiento”. La instancia, según se detalló en noviembre del año pasado, tendría la función de recoger recomendaciones de organismos nacionales e internacionales para buscar solución al conflicto mapuche en la Macrozona Sur del país.

Sin embargo, hasta la fecha, no han habido novedades y no hay claridad de cuándo comenzaría a operar ni quiénes la compondrían. Pese a eso, algunas parlamentarias de la zona, quienes han estado en diálogo con el encargado del plan Víctor Ramos, dan algunas luces.

Víctor Ramos. FOTO: MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA

La senadora Carmen Gloria Aravena (Partido Republicano) asegura que Ramos la ha visitado en dos ocasiones en su oficina en el Congreso, instancias en las que han abordado los próximos pasos de la comisión para la paz.

“No ha sido tan rápido como hubiéramos querido, pero está bien. Es parte del proceso. El plazo que tiene el Presidente, por lo menos el que tenía estipulado hasta hace dos días, no sé si eso ha cambiado, es tenerlo ya zanjado para la cuenta pública (que se realizará este jueves)”, revela Aravena.

Senadora Carmen Gloria Aravena. Foto: Dedvi Missene

En esa misma línea, la diputada independiente Gloria Naveillán comenta que, hace dos semanas, cuando el Ejecutivo citó a los parlamentarios de la Macrozona Sur en el palacio de Cerro Castillo, se les dijo que la constitución de la comisión para la paz ocurriría “inmediatamente después de la cuenta pública, o en la cuenta pública”.

Por su lado, la diputada Clara Sagardía (independiente, pero cercana a Convergencia Social), quien también asistió a ese encuentro, manifiesta que “en la cuenta pública el Presidente va a anunciar algo (relacionado a la comisión)”.

Pese a las versiones de las parlamentarias, Ramos matiza el asunto: “No hemos querido exponer el anuncio de la comisión a una coyuntura electoral. Sabemos que hay ansiedad por el tema de los nombres. Siempre es lo que más despierta discusión, diálogo, especulación, pero en Cerro Castillo no se dio a nadie una información de cuándo se va a anunciar”.

De acuerdo a Aravena, en la reunión que Ramos sostuvo con ella también se aclaró que el retraso de la conformación de la comisión responde a que “ha sido un proceso que ha implicado conversaciones con comunidades indígenas, y eso ha sido lento porque hay que entender que solo en la región de La Araucanía tenemos más de 1.200 comunidades indígenas”.

Cabe recordar que, cuando hizo el anuncio, el Presidente Boric afirmó que su deseo era que la comisión comenzara a operar en marzo de 2023, para que luego entregue su informe y propuestas en 2025.

Los nombres que se barajan

Entre algunos parlamentarios de la Macrozona Sur y otros dirigentes de la zona, reconocen que entre ellos ha trascendido que ya estarían considerados -aunque sin una confirmación formal- algunos nombres para componer la comisión, como el exministro Alfredo Moreno, el exintendente de La Araucanía Luis Mayol (Renovación Nacional) y Aravena.

Consultado en particular sobre esos tres nombres, Ramos enfatiza que “son especulaciones hasta que se anuncie”. Eso sí, deslizó que “de ellos tres tengo la mejor de las opiniones (...). Son personas con las cuales he ido a buscar sus miradas de largo plazo. En realidad, con todos los senadores, con (José) García Ruminot (RN) también, con Francisco Huenchumilla (DC). Con Jaime Quintana (PPD) hablo muchísimo”.

Aravena, por su parte, asegura que “hemos estado en conversaciones”, pero advierte que “la lista definitiva la dará el Presidente. Eso es lo oficial”.

En todo caso, la idea de incluir parlamentarios ya encuentra detractores. Naveillán dice que “no me parece que los parlamentarios deban ser parte de esa mesa, debemos ser insumos de esa mesa, o bien invitados a opinar, pero no ser parte de ella”.

Además, la diputada apunta un dardo en particular hacia el exministro Moreno. “Me parecería nefasto incluirlo en una cosa como esta, porque tiene una mirada muy ingenua, pensando que acá solo con inversión se logran solucionar los temas, pensando que tenemos alguna similitud con el proceso neozelandés (...)”, sostiene. Y es que precisamente Moreno fue uno de los representantes de la Macrozona Sur que viajó hasta Nueva Zelanda para conocer la experiencia de ese país.

Exministro Alfredo Moreno y gobernador Rodrigo Díaz junto a representantes de comunidades mapuche en Nueva Zelanda.

Por su parte, la diputada Sagardía transparenta que en Cerro Castillo, si bien no se habló de nombres, sí se les adelantó que “se está viendo que vayan varias instituciones, como representantes de la Naciones Unidas, de los pueblos originarios, de los empresarios y que no sean más de siete miembros”.

Pese a que aún no hay nombres zanjados, desde la oposición ya hay voces críticas de la comisión. Por ejemplo, el diputado Miguel Mellado (RN) acusa que dicha instancia es “la estrategia del gobierno para que las comunidades mapuche no presionen con la insistencia de tener tierras. Yo tengo muy poca fe, creo que esta es una estrategia con bonito titular, pero sin bajada. No van a resolver el problema en este gobierno”.

En esa misma línea, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) afirma que Ramos “ha ido entendiendo el problema de a poco, pero le va a faltar gobierno. El tema de La Araucanía es mucho más profundo y el gobierno no va a alcanzar a llegar. El Plan Buen Vivir tiene un problema de enfoque, tiene que ser mucho más integral. Falta elenco”.

Otro elemento que se suma al debate es qué regiones estarán representadas al interior de la comisión, en consideración de que son cuatro las que componen la Macrozona Sur: Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, ha solicitado explícitamente que no se convoque exclusivamente a personas de La Araucanía. “Yo espero que dentro de esa comisión de paz haya alguien de la región del Biobío”, dice.

Sobre esa discusión, Ramos reconoce que “es necesario que no sea solo de La Araucanía, pero hasta que no tengamos los nombres, sigue siendo todo especulación”.