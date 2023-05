El periplo a Nueva Zelandia del gobernador del Biobío y el exministro Moreno por conflicto mapuche

Por estos días, el lonko Pascual Levi toca el trompe, instrumento de la cultura mapuche, a nueve mil kilómetros de distancia de su tierra. Lo hace en Wellington, Nueva Zelandia, hasta donde viajó como integrante de una comitiva liderada por el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz. El periplo forma parte de uno de los esfuerzos paralelos al Ejecutivo que desarrolla el GORE para dar solución al conflicto mapuche en la región.

Junto a Levi y Díaz, como parte de la comitiva también asistieron distintos dirigentes mapuches, el exministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno -quien cuando fue ministro impulsó un plan para la zona que quedó en letra muerta tras el asesinato de Camilo Catrillanca- y el vicerrector de la Universidad del Biobío, Erik Baradit. Además, se sumaron al viaje Mauricio Leiva (representante de la Forestal Arauco) y Guillermo Turner (CMPC), entre otros.

En Wellington, y tras ser recibidos por la canciller de Nueva Zelandia, la comitiva se ha dedicado a visitar comunidades que han tenido un exitoso proceso de negociación con los maoríes, pueblo indígena neozelandés. “Hemos decidido venir aquí porque (...) lo que aquí se realizó en la década de los 70 fue una decisión política: resolver los conflictos. Desde ahí (...) se ha ido avanzando a una sociedad que tiene mejores niveles de respeto entre todas las partes que viven en ella (...)”, sostiene Díaz.

Como antesala al viaje, cuenta el gobernador, trabajaron durante cinco meses en tener espacios de conversación para que los distintos representantes de la comitiva dialoguen. “Las personas que vienen de distintos mundos tienen paradigmas distintos, algunas veces contrapuestos. Hemos aprendido a conversar y escucharnos. Si no, no se suben al avión personas de mundos tan distintos”, cuenta.

Gobernador Rodrigo Díaz en Wellington.

El gobernador Díaz explica que una de sus promesas de campaña fue justamente “generar una unidad de pueblos originarios”. En el marco de ese trabajo, hace aproximadamente un año, él presentó el Plan Biobío Reconoce, que explicita que la situación de violencia que se vive en la región requiere de ayuda del gobierno regional. “Podrán requerirse otras ayudas de otros niveles, pero el gobierno regional no puede no ver a esas personas, toda vez que algunas ni siquiera recibían ayudas del gobierno nacional”, afirma el gobernador.

En ese sentido, él enfatiza que “a veces desde Santiago se piensa que el problema mapuche es un problema de la Región de La Araucanía y nosotros vivimos este problema en el Biobío”.

Además, como parte del plan, también establecieron la necesidad de “invertir dineros para reforzar el trabajo de seguridad” y de “generar un proceso de diálogo que nos lleve a tener compromisos concretos, realizables en un plazo de tres años, con las distintas comunidades de la región”. Es este último punto el que derivó en que la comitiva haya llegado a Nueva Zelandia, donde se quedarán hasta el sábado 20 de mayo.

Pese a que ha actuado en forma paralela a los esfuerzos del gobierno, Díaz asegura que tiene “la mejor impresión de Víctor Ramos”, quien es el responsable del Plan Buen Vivir impulsado por el gobierno, el cual ha recibido cuestionamientos que apuntan a un escaso avance.

Precisamente ayer, en el Palacio de Cerro Castillo, el Presidente Boric citó a los parlamentarios de la Región de la Araucanía para abordar los avances de este plan. Tras la instancia, la oposición hizo ver su disconformidad por haberse evitado hablar de seguridad. “Al Plan Buen Vivir lo llamo ‘plan humo’, porque la verdad, aparte de pagar tremendos sueldos, todo este tiempo no se ha hecho nada”, comentó la diputada independiente Gloria Naveillan.

Sin embargo, el gobernador enfatiza que “en Santiago, el gobierno de turno, por cierto, tendrá que hacerse cargo de algunos problemas estructurales, pero es muy importante que en las regiones también sintamos que el problema es nuestro (...). Aquellas cosas que determinemos en diálogo con comunidades que puedan ser resueltas por las personas que vivimos en la región, debemos resolverlas”.

Por lo mismo, Díaz adelanta que “vamos a compartir los aprendizajes que tengamos en esta jornada (...) con el gobierno de Chile y con los actores de la Región del Biobío”.

Además, afirma que si bien le parece que la constitución de una comisión para la paz -que fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric en noviembre del año pasado, pero aún no se concreta- es una iniciativa positiva, espera que la integre -al menos- una persona de la Región del Biobío. “No soy yo el indicado para definirlo, tendrá que hacerlo el gobierno de Chile, pero esto no puede ser una comisión solo de personas de Santiago o solo de personas de La Araucanía (...). No puede dejar de estar presente ahí a lo menos una persona del Biobío”.