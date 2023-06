RN se comunicó con el gobierno para expresar su “pesar” por filtración de audio y afirma que Mellado “tendrá que responder”

Luego de que el gobierno presentara una denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso para investigar responsabilidades en la filtración del contenido, la noche del jueves, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, reconoció ser quien grabó el audio durante la reunión sostenida el pasado martes en Cerro Castillo entre el Presidente Gabriel Boric y 18 parlamentarios de las regiones de La Araucanía y el Biobío.

Al respecto, el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, dio a conocer este viernes que se comunicó con el Ejecutivo para expresar el “pesar” de la tienda.

“Me comuniqué con el gobierno para expresar el pesar de RN por la filtración de la reunión en Cerro Castillo. Miguel Mellado ha asumido el error cometido disculpándose por ello”, fueron sus palabras.

Además, respaldó la labor del diputado. “Mellado es un extraordinario diputado, comprometido con la Araucanía y ha acompañado cada una de las querellas que hemos presentado como partido para defender el Estado de Derecho en la macrozona sur”.

Por último, sostuvo que “la gravedad del problema en la Araucanía requiere que todas la fuerzas estén en la búsqueda de soluciones del conflicto y no deben caer en ningún tipo de distracciones”.

El diputado y secretario general de la colectividad, Diego Schalper, por su parte, recalcó que “todos tenemos claro partiendo por el diputado Mellado que tendrá que responder por los hechos del día de ayer, así lo señala explícitamente en su comunicado cuando dice que asumirá su responsabilidad”.

Pero, puntualizó en que “eso no es incompatible con que en lo humano, aquellos que lo conocemos estemos dispuestos a acompañarlo en este error, en este hecho que se ha cometido”.

En esa línea, añadió que “nuestra posición es muy clara, en lo político hay que responder siempre por los hechos y el estándar es siempre el cumplimiento de la ley. En lo humano es acompañar a aquel que cometió un error”.

Mediante un comunicado, el parlamentario Mellado aseguró que estuvo ausente en la primera parte de la reunión, donde se comentó la prohibición de grabar.

“Desconociendo lo anterior, es que grabé los 10 minutos de la última parte de la reunión en donde se presentaron conclusiones y compromisos importantes para la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar, y frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos, por lo que lo compartí de buena fe”, afirmó Mellado.

Tras darse a conocer que Mellado filtró el audio, el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, Nelson Venegas (PS), indicó que el próximo martes expondrá la situación ante la instancia legislativa, para que se determinen posibles sanciones.

“Estamos frente a un hecho de la mayor gravedad. Estamos hablando de una situación que ya de por sí es poco ética, que es grabar a una persona sin su consentimiento, es poco ético, es ilegal”, indicó Venegas y añadió que “estamos hablando de un diputado de la la República que graba al Presidente de la República, en una conversación privada y que versa sobre temas que incluso tienen que ver con la seguridad nacional”, remarcó el legislador.