Gobierno presenta denuncia por filtración de contenido de reunión de Boric con legisladores

Impactado. Así se sintió el Presidente Gabriel Boric, según la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras enterarse de que la conversación que sostuvo el miércoles por la tarde con un grupo de parlamentarios en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo fue registrada por asistentes y difundida, posteriormente, por la prensa.

Al encuentro con el Presidente -en el que también participaron Tohá, el ministro Álvaro Elizalde (Segpres) y el subsecretario Manuel Monsalve (Interior)- asistieron 18 parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición, que representan a las regiones del Biobío y La Araucanía.

El objetivo de la cita fue abordar los recientes acontecimientos de violencia que se han generado en la Macrozona Sur, junto con las acciones que impulsa el Ejecutivo para enfrentarlas.

En concreto, los parlamentarios que asistieron al encuentro en esa oportunidad fueron Karen Medina (PDG), Flor Weisse (UDI), Gloria Naveillán (IND.), Jorge Rathgeb (RN), Stephan Schubert (republicano), José García Ruminot (RN), Jorge Saffirio (Demócratas), Joanna Pérez (Demócratas), Juan Carlos Beltrán (RN), Mauricio Ojeda (republicano), Erika Ñanco (RD), Clara Sagardía (IND.), Carmen Gloria Aravena (republicana), Gastón Saavedra (PS), Henry Leal (UDI), Miguel Mellado (RN), Miguel Becker (RN) y Jaime Quintana (PPD).

En esa instancia, el Jefe de Estado sostuvo, entre otras cosas, que “ustedes (en referencia a los parlamentarios) ven que yo sin tapujos he ocupado la palabra terrorismo, y creo que tenemos que ser capaces de rascar donde pica, como se dice coloquialmente. Y como bien dice la ministra (Carolina Tohá), no todas las herramientas sirven para solucionar todos los problemas. Y si tiramos toda la carne a la parrilla, sencillamente, la experiencia ha demostrado que no funciona (...). Hay muchas cosas que funcionan si se hacen con un trabajo de hormiga y en silencio que requieren de más tiempo”.

Ante la filtración, el ministro Elizalde enfatizó que el Presidente Boric “expresamente solicitó que, por lo sensible de los temas, nadie grabara. Eso fue una solicitud explícita, no correspondía que nadie grabara, el Presidente hizo esa petición durante la reunión y todos dijeron que nadie estaba registrando el contenido de la reunión y ahora salió una transcripción literal de las palabras pronunciadas por el Presidente en una parte de la reunión”.

El titular de la Segpres, además, anunció la presentación de una denuncia para que se investigue el hecho, apuntando a la persona que registró el encuentro.

“El hecho de que alguien haya registrado lo que se conversó lesiona la confianza, que es fundamental para el diálogo que tiene que existir entre las distintas autoridades para coordinar precisamente las iniciativas de seguridad que está llevando adelante el gobierno”, agregó el ministro.

Así, pues, durante la tarde el Ejecutivo presentó la acción legal en la Fiscalía de Valparaíso.

“Se ha recibido denuncia directa realizada por la señora ministra del Interior, dirigida en contra de todos quienes resulten responsables de los hechos que describe como la filtración de una conversación privada, sostenida en el marco de la reunión realizada el 13 de junio pasado en Viña del Mar, que fuera convocada por el Pdte. de la República y a la que asistieron autoridades y funcionarios de gobierno, además de parlamentarios de la zona sur del país. Estos hechos configurarían el delito sancionado en el Artículo 161 A del Código Penal”, dice el comunicado que envió durante la tarde la Fiscalía.

Y agrega: “La denuncia será derivada a la Unidad Regional Anticorrupción, para la instrucción de las diligencias pertinentes”.

La norma invocada por Tohá plantea una sanción para quien “en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado (...) Igual pena se aplicará a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos a que se refiere el inciso anterior”.

Antes de que hablara Elizalde, la mañana del jueves, la jefa de gabinete manifestó en T13 Radio que el hecho de que “se registre la reunión y se les pase a los medios de comunicación realmente es muy desconcertante”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, de paso por La Moneda, se refirió al tema y precisó que “hay una distinción entre la persona que captura la grabación y hay otra muy distinta para la persona que difunde. En el caso de la persona que captura y difunde, tiene otro tipo de pena. Eso es esencialmente”.

Nuevo “protocolo”

Por otro lado, el ministro Elizalde también anunció que se contactará con todos quienes asistieron a la cita y que se implementará un protocolo para futuros encuentros con el Mandatario, “para evitar que hechos de esta gravedad vuelvan a repetirse”.

Una de las medidas que se han barajado sería pedirles a los parlamentarios que no tengan los celulares en este tipo de instancias.

Las críticas a la grabación del audio, en todo caso, escaparon del oficialismo. Por ejemplo, el excandidato presidencial y fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, publicó en sus redes sociales que “denuncia de grabación ilegal de reunión con el Presidente Boric por parte asistentes a reunión en Cerro Castillo que hace ministra Tohá no es una anécdota, es un delito grave que tiene que ser denunciado, investigado y sancionado”.