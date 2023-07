Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores: “El gobierno nos ha llevado a la necesidad de paralizar”

A menos de 24 horas del paro nacional de docentes convocado para este miércoles, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz, acudió personalmente hasta La Moneda para entregarle una carta al Presidente Gabriel Boric, en la que remarcaba la necesidad de ver respuestas a las demandas del gremio.

Este 26 de julio y acorde a cifras del máximo representante de los profesores colegiados de Chile, serán miles las personas adheridas a la movilización, que en todo caso no sería el último si es que las conversaciones con el gobierno no prosperan.

¿Cuáles son las expectativas del paro nacional?

La medida tuvo un acuerdo mayoritario, con el 95% de los dirigentes del país manifestando los deseos de paralizar en todo Chile. Los reportes de las regiones dan cuenta de que tendremos multitudinarias marchas, más de 120 mil profesores paralizarán. Es una tremenda demostración para el gobierno de que tiene que asumir el problema, esa es nuestra expectativa.

Para la semana que viene hay convocado otro paro, de dos días. ¿Qué debiese ocurrir para que no prosperase esa movilización?

Tenemos un mandato desde la asamblea nacional que da cuenta de tres hitos: el paro nacional del 26 de julio de 24 horas, el paro nacional del 2 y 3 de agosto de 48 horas, y un paro nacional indefinido. Entendiendo que en el transcurso pueda haber avances en las conversaciones, estamos plenamente disponible para dialogar y tener respuestas concretas. Si la situación apunta en esa línea tendríamos que estudiar esa situación, pero de lo contrario seguiremos con el itinerario planteado.

¿Qué son para ustedes “respuestas concretas”? ¿Con qué depondrían las movilizaciones?

Respuestas concretas y satisfactorias son respuestas a los ocho temas que estamos planteando, pero con fechas concretas o perentorias de cuándo se llevarán a cabo. Nos parece fundamental que lo que se pide sea lo que se responda, no que se dilate, no que se nos diga ‘en el futuro se analizará'. Ha llegado el tiempo de que el gobierno se siente y el ministro de Educación ponga una firma a un documento con un calendario y respuestas concretas.

Al inicio de este gobierno parecía que ustedes serían más bien aliados, pero eso se ha ido diluyendo, ¿lo ve así?

Nosotros somos absolutamente autónomos de los gobiernos de turno, nosotros nos debemos a los profesores de Chile. Acá lo fundamental es entender que nos debemos a las legítimas demandas de los profesores, porque uno pudo haber leído en el programa de gobierno que se iban a producir cambios importantes, pero hemos visto que este gobierno solo administra el mismo modelo y no genera cambios como plantearon antes de asumir. No lo hemos visto así.

¿Cómo responde a aquellos que critican que este paro va en directo detrimento de los estudiantes, que son el centro del sistema educativo?

Les diría que seis de las ocho medidas que pedimos van en directa relación con mejorar la educación del país. No queremos más bonos ni vacaciones, son cuestiones que afectan a los estudiantes. Cuando tienes profesores de 71 años ejerciendo, evidentemente tienen menos vitalidad y eso genera problemas en los estudiantes, por lo que queremos que los profesores no estén esperando cinco años para recibir su bono de incentivo al retiro. O que se cambie la jornada escolar completa no es para el profesores y sus mejoras económicas. El tema de la violencia pedimos que se mejore, porque con ello mejoran las condiciones en que los niños estudian. Sí, podríamos seguir así y no tener el paro, pero hoy decimos que tenemos que paralizar para generar los cambios que van a significar una tremenda ayuda para los estudiantes.

Pero no puede desconocer que un paro de profesores afecta a los alumnos, más en este contexto de la pospandemia.

Sí, pero por algo hemos estado más de un año conversando con el gobierno. Nuestra esperanza era que en esa mesa llegáramos a acuerdos sin llegar a esta medida máxima de presión, pero no se pudo y hoy debemos resolver los problemas serios y que afectan a los estudiantes. El gobierno nos ha llevado a la necesidad de paralizar, ese es el tema de fondo.