Caso Ronald Ojeda: este lunes formalizan al imputado por el secuestro y homicidio del teniente (R) venezolano

Este lunes 4 de marzo se realiza la formalización al imputado -y único detenido hasta ahora- por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, luego que el sábado el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó ampliar su detención.

Si bien hasta el momento, la Policía de Investigaciones (PDI) ha identificado tres sujetos que habrían participado en el crimen, solo uno de ellos ha sido detenido.

Se trata de un individuo de nacionalidad venezolana, de 17 años, que estaría en condición irregular en el país. De esta manera, el fiscal Héctor Barros detalló que el sujeto fue detenido, en calidad de autor, por el delito de secuestro con homicidio.

Además, dijo que hay otras dos órdenes de detención ya emanadas, las que se podrían concretar en las próximas horas.

“Solicitamos la ampliación básicamente por algunas diligencias que se encuentran pendientes, expresamente lo que es la realización de la autopsia del cuerpo de la víctima, toda vez que la causa de muerte que tenemos establecida hasta este momento requiere ser ratificada a través de esta pericia”, explicó Barros durante el sábado.

Cabe señalar que las primeras diligencias apuntan a que detrás del rapto estaría un grupo vinculado al crimen organizado, presumiblemente del denominado “Tren de Aragua”.

Por su parte, el sábado por la mañana el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), llamó a “erradicar cuanto antes” la toma ilegal emplazada en la misma comuna, específicamente en la intersección de Camino a Melipilla con Pajaritos, donde fue encontrado el cadáver del exmilitar Ojeda.

A través de un mensaje en sus redes sociales, señaló que este hallazgo “es el último de múltiples delitos que se cometen en dicho campamento, y que afectan a nuestros vecinos a diario”.

Bajo esa misma línea, indicó que el es una “fuente permanente de delitos e incivilidades” que afecta la “calidad del espacio público”. Por esto mismo, recalcó el “llamado urgente a todas las instituciones del Estado” para erradicar el asentamiento ilegal.

El hermano del exmilitar, Javier Ojeda, pidió que la familia pudiera tener acceso a un reconocimiento ocular del cadáver, lo cual no ha ocurrido. “Exigimos a las autoridades que nos permitan el reconocimiento del cadáver, ya que hasta el momento no podemos aceptar del todo que sea mi hermano si no se ha hecho un reconocimiento ocular”.

Así también, el abogado de la esposa de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, comentó respecto a los motivos del secuestro y muerte del venezolano, donde indicó que “con la familia y particularmente con la viudal del señor Ojeda, nosotros no hemos conversado acerca de un móvil único, muchos o varios, partiendo de la base que en estas investigaciones complejas es el avance el que tiene que dilucidar ese punto”.

“Sobre todo como lo ha dicho la Fiscalía y autoridades de nuestro país, que en este tipo de materias no es descartable ningún móvil”, añadió. Además aseguró que si se centran en una sola hipótesis “puede tener una visión de túnel y contaminar la investigación”.

Igualmente, indicó que durante este domingo se obtendrían los resultados de exámenes de ADN, para tener certeza de ello. “Lo que la familia pide es una exhaustividad extrema y entendemos que es una respuesta que también necesita nuestro país completo”, expresó.

¿Quién es el exmilitar Ronald Ojeda?

El teniente retirado de 32 años fue secuestrado mientras estaba en su departamento ubicado en Independencia, allí fue sacado desnudo y a la fuerza por un grupo de sujetos que vestían uniformes falsos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Ojeda Moreno, que alcanzó el cargo de teniente coronel en la milicia venezolana, era un opositor del régimen de Nicolás Maduro.

Según él mismo contó en su cuenta de X que en 2017 fue “secuestrado” y “torturado” en una cárcel de Venezuela. Ese año se habría escapado de la cárcel Ramo Verde.

Es así como se encontraba en Chile en calidad de refugiado político desde noviembre del 2023, luego de que la solitud de refugio comenzó a tramitarse en 2018.

De hecho, en la misma red social, se define como “ex preso político, oficial de las Fuerzas Armadas Venezolanas”.

¿Qué se sabe sobre el hallazgo del exmilitar?

Alrededor de las 3.15 de la madrugada del pasado 21 de febrero, el exteniente fue secuestrado en su domicilio en la comuna de Independencia por cuatro individuos encapuchados que simularon ser detectives de la PDI.

Las cámaras de seguridad registraron que los sujetos utilizaron cascos, chalecos antibalas y armamento a la hora de sacar al exmilitar.

Lo retiraron del lugar amarrado y en ropa interior y lo trasladaron hasta un lugar desconocido en un vehículo Nissan Versa que posteriormente fue encontrado en Renca, a solo 19 minutos del departamento de Ojeda. Este fue periciado por la PDI ya en la mañana del día siguiente, a las 11.00 horas, unas ocho horas después de los hechos.

Luego de nueve días desaparecido, el cuerpo del exmilitar fue hallado el viernes 1 de marzo, enterrado bajo 1,4 metros, en medio de una toma en Maipú.

De acuerdo con lo detallado por la PDI, los restos fueron hallados bajo una capa de cemento, a 1,40 metros de profundidad y los trabajos incluyeron maquinaria pesada para desenterrar el cadáver.

Los trabajos se realizaron específicamente en la intersección de Camino a Melipilla con Pajaritos, donde se ubica un campamento de viviendas irregulares. Las diligencias contemplaron, incluso, el uso de maquinaria pesada.

Tras las pericias preliminares, el fiscal Héctor Barros del ECOH, confirmó la identidad del cuerpo y señaló que “la data de muerte sería de entre 7 a 10 días, por lo tanto, es coincidente con la fecha en que se produjo el secuestro”.

Cabe destacar que La Tercera pudo averiguar que la identificación se logró a través de las huellas dactilares y por la ropa interior que portaba el cuerpo.

Con respecto a la causa de muerte, la prefecta inspectora Catalina Barría, jefa de Delitos Contra las Personas, precisó que será determinada por personal del Servicio Médico Legal (SML).