Lautaro Carmona (PC) por caso de Ronald Ojeda: “No hay nada que diga que esto tiene que ver con una intromisión de Venezuela”

En una improvisada conferencia de prensa realizada en el Cementerio General de Santiago -al término del homenaje a la histórica dirigente comunista Gladys Marín- el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona entregó sus apreciaciones sobre el hallazgo del cadáver del teniente (R) venezolano, Ronald Ojeda.

“La investigación dirá lo que efectivamente fue. Yo puedo tener una convicción o una idea de lo que hay detrás”, dijo.

No obstante, apuntó a que “una situación que marca mucho es el lugar en el que aparece (el cadáver), muy vinculado a lo que algunos llaman el Tren de Aragua o muy vinculado a la mafia, al tema del crimen organizado”.

Y agregó: “No hay nada que diga que esto tiene que ver con una intromisión de Venezuela”.

“Si es por mantener hipótesis abiertas yo llegaría a preguntarme dónde están las motivaciones últimas que hay detrás de estas actuaciones que afectan a las comunidades de nuestros países y las relaciones. Por tanto, no le doy ningún significado, porque hay un Poder Judicial actuante. Me parece ocioso empezar a especular. Esto no es la Polla Gol, ni la lotería (...) Los temas valóricos de la convivencia están en riesgo. Es un tema muy serio, no se puede jugar con eso”, complementó.

“La derecha uso para descalificar y tratar de marcar al régimen bolivariano y al Partido Comunista de Chile”, agregó.

Exmilitar Ronald Ojeda.

PS-PC por la alcaldía de Santiago

El dirigente del partido fundado por Luis Emilio Recabarren, además tuvo palabras para el debate sobre candidatura que apoyará el oficialismo en la alcaldía de Santiago. Irací Hassler (PS), actual alcaldesa de la comuna ya sinceró su decisión de ir por la reelección, mientras que el precandidato socialista, Ismael Calderón insiste en que se realicen primarias para que el oficialismo decida a que candidato respaldar.

Al respecto, Carmona se mostró de acuerdo con que “se ha hecho un gran debate respecto a la postulación de una precandidatura en la comuna de Santiago”.

Sin embargo, comentó que “eso no es ni la formalidad de la posición del PS y eso está por verse cuando termine este proceso”.

“Y yo insisto que cuando termine, tendremos una única candidatura socialista y comunista”, cerró.