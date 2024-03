“Lo he vivido”: ministro Nicolás Cataldo coincide con acusación de “anticomunismo visceral” hecha por Presidente Gabriel Boric

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, salió al paso de los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien durante este sábado acusó la existencia de un “anticomunismo visceral” de parte de algunos sectores políticos.

A través de X, el Jefe de Estado comentó que “el anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno”.

Lo anterior provocó una serie de reacciones de parte de la oposición, que le cuestionaron que el espaldarazo al PC ocurriera justo en medio del hallazgo del cadáver del teniente (R) venezolano, Ronald Ojeda.

Por otra parte, desde la tienda comunista valoraron el gesto del Mandatario, dado que su timonel, Lautaro Carmona, ya había acusado “prejuicios anticomunistas” de parte de la oposición en el marco del avance de la investigación por el caso.

Los descargos del ministro de Educación

El secretario de Estado fue consultado por las afirmaciones del Mandatario y, en una actividad pública frente al Palacio de La Moneda, manifestó que “no voy a contradecir al Presidente. Además, tengo la fortuna -desde mi perspectiva, por cierto- de ser militante de ese partido”.

“Ahora, soy ministro de Estado y a mi no me corresponde pronunciarme en esa calidad (...) pero lo he vivido. Cuando me nombraron ministro de Educación se generó una discusión en la que muchos actores del mundo político casi se imaginaban que íbamos a sobreideologizar a los niños, que íbamos hacerlos leer a Marx y a Lenin”, comentó el titular de Educación.

Siguiendo esa línea, el ministro Cataldo calificó de “ridículo” el revuelo que se generó respecto a su nombramiento y los comentarios que mencionó.

“Espero que lo superemos, porque es muy de guerra fría, es muy de otra época ese debate. Chile es un país democrático, el Partido Comunista ha contribuido al desarrollo de la democracia en nuestro país y me siento orgulloso de aquello, pero sin duda que aquí lo más importante es que nunca perdamos la capacidad de diálogo y la capacidad de cruzar la vereda todas las veces que sea necesario”, cerró.