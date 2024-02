Secuestro de exmilitar: Carmona (PC) dice que cuestionamientos de la oposición a Juan Andrés Lagos son “prejuicios anticomunistas”

Este jueves, durante la previa a la comisión política del Partido Comunista, Lautaro Carmona, el timonel del PC, se refirió a las críticas de la oposición a su colectividad bajo el marco de la investigación del secuestro del venezolano Ronald Ojeda.

Cabe recordar que este miércoles, los líderes de oposición llegaron hasta La Moneda para sostener una reunión con los ministros de Justicia, Luis Cordero; de Interior, Carolina Tohá; y el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve.

En la instancia, los timoneles de Chile Vamos, el Partido Republicano y Demócratas, abordaron el caso del exmilitar venezolano. Además, hicieron reparos a que en Interior trabaje Juan Andrés Lagos (PC), ya que recientemente había cuestionado la hipótesis de vincular al gobierno de Maduro al secuestro, ya que, a su juicio, tendría como fin dañar las relaciones entre Chile y Venezuela.

Tras salir de la reunión, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló: “Es una hipótesis que nadie la descarta y nos interesa saber quiénes son las personas de la causa que tienen acceso a la investigación. Porque si hay dirigentes del Partido Comunista y cercanos estrechos colaboradores del gobierno de Maduro están teniendo acceso a la información, lo encontramos grave. No se nos dio mucha respuesta en esa línea”.

Bajo ese contexto, y ad portas de la comisión política del PC, Carmona fue consultado por los dichos de Squella sobre la participación de Lagos en la investigación del secuestro.

“Si trato de conocer el contexto completo de las afirmaciones que hicieron, me parece una afirmación arbitraria, autoritaria y prepotente. Son una mezcla muy perfecta de lo que es la forma de relacionar con otros que no sean ellos mismos, que tiene la derecha más reaccionaria”, señaló el dirigente en primer lugar.

“Hace cargos sobre la base de nada, no tiene ninguna cosa que pueda demostrar su preocupación y esto está en el marco de una decisión política de la derecha de tratar de relacionar con cada una de las cosas que ocurra en nuestro país, en este caso concreto, con el secuestro, a otros que no sea disponerse a construir y cooperar para saber la verdad en la forma más completa, con la diligencia mayor, es decir, al más breve plazo, para resolver el tema de fondo: la vida del secuestrado”, agregó Carmona.

El presidente del PC finalizó señalando que “la afirmación que están haciendo es muy autoritaria, obviamente llena de prejuicios anticomunistas, que no se condicen con la vida real. Lo que ellos no saben, es que los comunistas tenemos una ética, valores y hemos actuado siempre en consecuencia con esa ética y esos valores, de entregar nuestras mejores capacidades al servicio de las labores que estén vinculadas a tareas políticas que hagan avanzar causas justas y democráticas (...) Intentar sacar ventajas politiqueras de una situación como esta de verdad no tiene presentación”.