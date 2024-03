“Campaña anticomunista desatada” y “nulo sentido de realidad”: las reacciones políticas tras respaldo de Boric al PC

En medio de las acusaciones cruzadas entre la oposición y el Partido Comunista por el caso del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, el Presidente Gabriel Boric salió a respaldar a la colectividad liderada por Lautaro Carmona y acusó anticomunismo de parte de algunos sectores.

“El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno”, escribió Boric en X.

Las declaraciones del Mandatario encendieron el ánimo de algunas figuras políticas de derecha y sectores no alineados, que criticaron que el espaldarazo viniera en medio del hallazgo del cadáver del teniente (R).

Desde la UDI, el diputado Álvaro Carter manifestó en conversación con Chilevisión que “el Presidente se dedica a defender a un partido político -que lo debe tener entre la espada y la pared, sabemos como actúa el PC- y no a hablar justamente de lo que le importa a la gente: crimen organizado, inteligencia, ingreso de armas (...) El gobierno lo que está haciendo es una defensa del PC cuando lo que tiene que hacer es una defensa de la vida y las personas que son atacadas día a día por el crimen organizado y el narcotráfico”.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper criticó el timming del mensaje publicado por el Mandatario: “Cuando Chile está conmocionado por asesinato del teniente Ojeda, Gabriel Boric en vez de asumir responsabilidad de Estado por falta de resguardo y enviar condolencias, postea para defender las “credenciales democráticas” del PC. Nulo sentido de realidad. Insólito e impresentable (...) Tweets como estos Presidente Gabriel Boric son los que hacen que la mayoría de los chilenos no le crean cuando dice que quiere combatir la violencia y construir acuerdos. Un piso para eso, es compromiso democrático de verdad. Y acá eso claramente no es consistente”.

Diputado Diego Schalper. FOTO: AGENCIAUNO

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), también respondió el tuit del Jefe de Estado: “Claro, matar 150 millones de personas en el mundo entero es una bagatela, haber sometido con dictaduras a medio planeta durante 80 años y seguir aplastando la libertad ahí donde continúa gobernando hoy, no tiene ninguna importancia”. A una dirección similar a la de Cruz-Coke apuntó la exministra de Educación, Marcela Cubillos (Ind-ex UDI). “Cuando se venera a Chávez, se admira a Maduro y se tiene a Fidel Castro como modelo, que es lo que hace ‘el PC chileno’, es imposible creer en su sentido democrático”, dijo a través de X.

“Si yo fuere Presidente hoy concentraría todos mis esfuerzos en recuperar la seguridad y el crecimiento y no andaría defendiendo lo indefendible”, comentó la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón. El secretario general de la colectividad, Carlos Maldonado, ironizó: “Con esta reacción del Presidente de la República a los últimos y graves acontecimientos, la ciudadanía ya puede sentirse más tranquila”.

El timonel de Amarillos, Andrés Jouannet, en tanto, declaró en conversación con La Tercera que “el Presidente tiene que entender de una vez por todas tiene que entender que es Presidente de todos los chilenos, hay una cuestión que se llama dignidad del cargo, que no tiene que hacer defensas corporativas de ningún partido, los partidos se representan a sí mismos y se defienden solos. Es impresentable que a estas alturas no se haya referido al secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda (...) Me gustaría que con esa misma fuerza inste al PC a que apruebe las leyes en materia de seguridad, porque varios de los parlamentarios del PC terminan votando en contra de las propias leyes que el gobierno propone en esta materia”.

La senadora Ximena Rincón y el diputado Andrés Jouannet en el patio del Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

“Los chilenos tenemos formada una opinión sobre lo que es el comunismo y el daño que le ha hecho a Chile y al mundo. Es lamentable que el Presidente Boric haya esperado una semana para pronunciarse sobre el caso del secuestro, el asesinato de una persona que él mismo le dio la calidad de refugiado y se pronuncia para defender al Partido Comunista. Descartar el móvil político atenta en contra del sentido común y habla de un compromiso lamentable con un gobierno dictatorial que es capaz de todo. Reiteramos la necesidad de que los funcionarios de gobierno que sean afines a (Nicolás) Maduro no tenga acceso a los datos sensibles de la investigación”, criticó el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Asimismo, el diputado de Republicanos Cristián Araya acusó que “el primer pronunciamiento del Presidente Boric relacionado al secuestro y asesinato del refugiado político en Chile, Ronald Ojeda, es una defensa al Partido Comunista y no sobre la gravedad del hecho o lamentar el trágico desenlace. El PC controla a Boric y al Gobierno”.

Arturo Squella, presidente del Partido Republicano.

PC valora mensaje de Boric

Desde el Partido Comunista, valoraron el apoyo entregado por el Mandatario. El timonel de la colectividad, Lautaro Carmona agradeció el gesto mediante X:

“Todo nuestro reconocimiento y valoración por las opiniones entregadas por el Presidente Gabriel Boric. Son inaceptables las provocaciones y descalificaciones de la derecha. Los y las comunistas tenemos la sana satisfacción de abrazar nuestros compromisos en tareas de gobierno con convicción plena, buscando siempre la mayor eficacia a favor de nuestro gobierno”, destacó.

En conversación con La Tercera, la diputada comunista, Carmen Hertz se mostró de acuerdo con las palabras del Jefe de Estado: “Por cierto que hay una campaña anti comunista desatada, riesgosa para la convivencia democrática y se agradece que el presidente Gabriel Boric señale las profundas convicciones democráticas y la intachable trayectoria del Partido Comunista de Chile”.