Comunidad Judía de Chile rechaza decisión del gobierno de ir a la Corte Penal Internacional para que investigue crímenes en territorios palestinos

“Chile ha tomado el bando contrario y el claro camino de enemistarse con Israel, primero con el incidente de las credenciales, luego con el llamado a informar del embajador y hoy presentando acciones internacionales”.

Así dice un comunicado de la Comunidad Judía de Chile luego de conocerse que el gobierno irá a la Corte Penal Internacional a apoyar demandas contra Israel.

“Chile no permanecerá indiferente frente a la actual situación y al dolor del pueblo palestino. Por tal razón, Chile presentará prontamente la remisión de la situación en Palestina a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para solicitar se investiguen los crímenes internacionales que se cometen en los territorios palestinos ocupados, para lo cual esperamos se puedan sumar otros países”, dijo la embajadora Paula Narváez este martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Y este miércoles, el extracto de su presentación en video fue compartido por el Presidente Gabriel Boric a través de historias de Instagram, registro que acompañó con la frase “Chile no es indiferente al dolor del pueblo palestino”.

La Comunidad Judía sostiene que “un país amigo de Chile, como Israel, fue atacado salvajemente por un grupo terrorista que busca su destrucción. Sus mujeres fueron violadas, miles de personas fueron asesinadas, mutiladas y quemadas vivas, entre otras acciones que son total e indudablemente reprochables. En vez de posicionarnos en la defensa de los valores occidentales, una lucha que se enmarca dentro de la guerra contra el terrorismo islámico, Chile ha tomado el bando contrario y el claro camino de enemistarse con Israel”.

Luego agrega que el mundo está observando al país y que ve con quienes se está alineando, añadiendo que con la política exterior no se juega: “El perjuicio que se está causando al largo camino de la política exterior chilena, es evidente y alarmante”, dice.

“Como corolario de las acciones del gobierno en esta materia, nos enteramos a través de Paula Narváez de una decisión que no se entiende cómo se enmarca con los intereses y beneficios para el país y en el cual se utilizan importantes recursos de nuestra Cancillería. Por el contrario, Chile se alinea con países como Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia y Comoras en cuanto a una investigación que además ya existe y, por lo tanto, la presentación es inútil”, prosigue.

Agrega que el gobierno ha enviado alrededor de 300 mil dólares de ayuda a Gaza “sin ninguna certeza de que llegue a quien debe llegar. Existe evidencia de que Hamas roba la ayuda humanitaria que se recibe del extranjero y evita que se le entregue a la población civil”.

Finalmente, señala que “no podemos olvidar que Hamas inició esta guerra, no Israel, y que aún hay 136 secuestrados que siguen en manos de Hamas. Nos hieren y golpean todas las víctimas civiles de esta tragedia humanitaria, se trate de israelíes, palestinos, cristianos, judíos, musulmanes o no creyentes. Lamentablemente, lo anterior no es compartido por el gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric, a quien parecen dolerle sólo las muertes de un lado y ser absolutamente indiferente al antisemitismo en nuestro país. Al presidente le importa más lo que pasa en Medio Oriente que lo que sucede a sus compatriotas”.