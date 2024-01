“Se equivoca y ofende a muchos”: Comunidad Judía de Chile repudia dichos de Jadue contra ‘judíos de izquierda’

Durante la tarde de este martes, la Comunidad Judía de Chile emitió una declaración repudiando los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra los ‘judíos de izquierda’. “Daniel Jadue es nada menos que el Top Ten de Antisemitas globales 2020 del Centro Wiesenthal, su anuario y su historial lo han hecho merecedor de esa posición”, aseguraron.

Y es que el jueves pasado, en el marco del lanzamiento del libro titulado “Sionismo. La ideología que extermina” escrito por Pablo Jofré, Jadue sostuvo: “Ser judío parte de una concepción que tiene que ver con la concepción supremacista de ser parte de un pueblo elegido, entonces, si ya (eres) parte de un pueblo elegido no crees en la igualdad de todos los seres humanos ante nada, ¿no? Bueno, aquí estamos ante una ideología que yo creo que es lo más nazi que he visto en mi vida”.

En ese contexto, la comunidad se sumó a las críticas que hizo ayer la diputada Carmen Hertz (PC), quien junto al premio nacional de Arquitectura, Miguel Lawner, redactó una carta en la que retrucó al jefe comunal y le exigió “rectificar opiniones tan injustas, vertidas públicamente”.

“Hoy Jadue no llama la atención tan solo de los judíos, sino que también de sus propios camaradas. La diputada Carmen Hertz y Miguel Lawner han rechazado sus más recientes declaraciones, calificándolas como inconcebibles”, señalaron desde la agrupación.

La declaración advierte que el alcalde de Recoleta “se equivoca y ofende a muchos cuando señala que ser judío y ser de izquierda es incompatible”. Esto, puesto que según la comunidad “existen judíos de todos los ámbitos políticos y, de hecho, los mismos Marx y Trotsky eran judíos”.

“En Chile, muchos lucharon contra la dictadura, fueron torturados e incluso asesinados”, se lee.

Respuesta a Vallejo: “Se equivoca la vocera”

Tras los dichos de Jadue, la Comunidad Judía en Chile llamó a hacer frente a la “discriminación” con “políticas públicas que condenen el discurso de odio con toda la fuerza para garantizar la vida, seguridad y dignidad de los ciudadanos de la nación”.

En esa línea, emplazaron al Presidente Gabriel Boric y a su gobierno a atender este llamado, ya que en los últimos meses “han abundado expresiones antisemitas en marchas, rayados, agresiones contra judíos, amenazas y vandalización de sinagogas en todo Chile, lo que vulnera nuestra seguridad”.

El escrito también aborda las declaraciones que entregó durante la mañana la ministra vocera, Camila Vallejo -quien también es militante del PC, como Hertz y Jadue-. La secretaria de Estado aseguró que al Ejecutivo “no le corresponde” entrar en esa polémica, aunque se trate “de dos actores de la política que son claves”.

“La ministra Camila Vallejo ha dicho que el gobierno no entra en polémicas porque sabemos cuál es la posición respecto a los temas internacionales. Pero se equivoca la vocera, este no es un tema ‘internacional’, porque estamos hablando de los chilenos de origen judío, no del conflicto de Medio Oriente. Somos ciudadanos que esperamos una condena”, aseguraron.

Según la comunidad, “Jadue no ataca a los judíos de izquierda, Jadue, como siempre, ataca a todos los judíos”. Sin embargo, advierten que “esta vez ya nadie está dispuesto a guardar silencio”.