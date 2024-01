Otra señal para Palestina: Chile irá a la Corte Penal Internacional a apoyar demandas contra Israel

Durante la tarde de este martes, Paula Narváez, embajadora ante las Naciones Unidas, anunció en la Asamblea General de la organización que Chile hará una presentación en la Corte Penal Internacional (CPI) para que se investiguen la situación de Palestina en Gaza, apoyando así la decisión de Sudáfrica -y a otros países como Argelia, Bolivia, Bangladesh, Comoros, Colombia, Djibouti y Turquía- de presentar o apoyar denuncias en el organismo internacional por “genocidio”.

“Chile no permanecerá indiferente frente a la actual situación y al dolor del pueblo palestino. Por tal razón, Chile presentará prontamente la remisión de la situación en Palestina a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para solicitar se investiguen los crímenes internacionales que se cometen en los territorios palestinos ocupados, para lo cual esperamos se puedan sumar otros países”, dijo la socialista.

En La Moneda aseguran que el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, estaban al tanto y estuvieron de acuerdo con la información que entregó la embajadora. Además, aseguran que en los próximos días darán a conocer los pasos a seguir para presentar en la CPI.

“Todas las partes involucradas, así como la comunidad internacional de manera conjunta, deben trabajar para que esta guerra termine y que se inicie un proceso de diálogo real y fructífero que nos permita transitar hacia la existencia de dos estados, reconociendo el derecho de Israel y Palestina de coexistir en paz dentro de fronteras seguras acordadas mutuamente e internacionalmente reconocidas, en conformidad a lo establecido en las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas”, añadió Narváez.

Hace semanas que diferentes interlocutores de la comunidad palestina -como el exdiputado Fuad Chahin y parlamentarios de oficialismo y oposición, como el senador Francisco Chahuán (RN)- han estado en conversaciones con distintos actores del gobierno para solicitar la acción que este martes anunció Narváez.

En La Moneda aseguran que Carlos Figueroa, asesor presidencial a cargo de los temas internacionales en el Segundo Piso, tiene un diálogo muy fluido con actores de la comunidad palestina. Además, conocedores de las conversaciones añaden que el Mandatario ha endurecido el tono con respecto al actuar de Israel. De hecho, en octubre Boric llamó a consulta al embajador de Chile en Israel, José Carvajal, quien aún no ha retornado a sus funciones.

Boric y los exmandatarios Michelle Bachelet y Sebastián Piñera coincidieron en la Navidad que se celebró en el Club Palestino.

La solicitud parlamentaria

Este lunes llegaron hasta La Moneda los diputados del Comité Interparlamentario Binacional Chileno-Palestino y los senadores del Grupo de Amistad Chile-Palestina del Senado para entregarle una carta al Presidente y dialogar con el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, en su oficina para que -entre otras materias- Chile tomara acciones ante la Corte Internacional.

“Hace semanas que estábamos organizando esta solicitud y esperábamos que el gobierno tomara una acción proactiva en esta línea. Conversamos con respecto a esto con el ministro Elizalde, se lo planteamos, y qué bueno que el gobierno haya tenido ya definida esta presentación”, sostuvo en la ocasión Marcos Ilabaca, diputado socialista y presidente del Comité Interparlamentario Binacional Chileno-Palestino.

“El ministro Elizalde nos recibió de muy buen modo, a un grupo numeroso y transversal, entregamos en la oficina de partes y con el ministro una carta donde estamos pidiendo que nuestro país tome partido en un conflicto que lleva varias semanas, que claramente es un genocidio”, comentó Hernán Palma, diputado oficialista.

Mientras que entre parlamentarios de oposición hubo algunas críticas. “Me parece una pésima idea, el Estado de Chile no puede traer a nuestro país un problema que está en el Medio Oriente, Chile no puede tomar partido, va a cometer un error profundo. Espero que el gobierno recapacite”, aseguró el diputado Henry Leal (UDI). Y agregó: “El Presidente se quiere atribuir una importancia geopolítica que no tiene, que no se involucre, estamos llenos de problemas en Chile”.

En tanto, su par de RN Ximena Ossandón, indicó que “nuestra embajadora ante las Naciones Unidas debe asumir una postura trasversal y ecuánime ante el conflicto palestino-israelí, porque además esa es la postura oficial del Estado de Chile. Si va a presentar la situación ante la Corte Penal Internacional, debe presentarla en su integridad, incluyendo los déficits y situaciones de ambos países, pero no centrarse solo en denuncias contra Israel”.

Durante la tarde de este martes, el conflicto palestino-israelí también fue tema en la visita de la directiva del Partido Comunista al Presidente pocos minutos después del anuncio de Narváez. “Reiteramos nuestra manifestación de solidaridad con Palestina nuevamente”, comentó Lautaro Carmona, presidente del PC.