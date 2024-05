Sale de Chipre el primer barco con ayuda hacia el muelle flotante construido por Estados Unidos en Gaza

Un barco que transportaba ayuda a un muelle construido por Estados Unidos frente a Gaza zarpó de Chipre este jueves, dijeron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre. Es el primer envío con ayuda dirigido hacia el muelle estadounidense construido en Gaza. Funcionarios estadounidenses dijeron que el barco se utilizará para descargar suministros en un muelle flotante construido para acelerar la llegada de ayuda al asediado enclave.

El Sagamore, con bandera estadounidense, salió del puerto de Larnaca a primera hora del jueves con el objetivo de transferir la mayor cantidad de ayuda posible a Gaza a través del corredor marítimo, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Constantinos Kombos, según indicó The Associated Press. No hubo comentarios inmediatos de las autoridades chipriotas, que anteriormente habían dicho que el barco zarparía tan pronto como la plataforma flotante estuviera en su lugar, sujeto a las condiciones climáticas.

Una grúa levanta carga con banderas de los Emiratos Árabes Unidos en un barco de carga que se espera lleve ayuda a Gaza desde Chipre en el puerto de Larnaca, Chipre el 8 de mayo de 2024. Foto: Reuters

El ejército de EE.UU. completó la construcción del muelle temporal, pero el traslado a la costa se pospuso debido al clima. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, mencionó que el muelle y los barcos estaban en Ashdod, pero el mal clima impedía instalarlo en Gaza, informó The Associated Press.

Chipre abrió un corredor marítimo en marzo para enviar ayuda directamente a Gaza, donde las entregas por tierra se han visto gravemente perturbadas por los cierres de fronteras, la ofensiva militar de Israel y los ataques contra los camiones de ayuda. La organización benéfica estadounidense World Food Kitchen (WFK) utilizó la ruta dos veces antes de que siete de sus trabajadores murieran en ataques aéreos israelíes el 1 de abril.

Un alto funcionario de la administración Biden dijo el mes pasado que la ayuda que llega a tierra aún estaría sujeta a inspección por parte de las autoridades israelíes, lo que aumenta la posibilidad de demoras adicionales en la entrega de los suministros que los palestinos necesitan desesperadamente, según información de Reuters.

Esto aparentemente está en desacuerdo con el objetivo declarado de Chipre, que era inspeccionar los cargamentos en la isla con supervisión israelí para eliminar los cuellos de botella en el otro extremo. Dos funcionarios chipriotas dijeron que no tenían conocimiento de más controles. “No está prevista ninguna otra inspección más allá de lo que prescribe el mecanismo que se lleva a cabo en Chipre”, dijo uno de ellos a Reuters.

Una vista aérea muestra una fila de camiones alineados en una carretera cerca de Mitzpe Ramon siguiendo una protesta que busca evitar que la ayuda humanitaria llegue a Gaza, en medio del conflicto en curso entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, cerca de Mitzpe Ramon, en el sur de Israel el 9 de mayo de 2024. Foto: Reuters

Unos 2,3 millones de habitantes de Gaza se enfrentan a una hambruna inminente como resultado del asedio total de Israel a la Franja, iniciado en octubre de 2023.