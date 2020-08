Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Hualpén y Linares: Cuatro comunas del Biobío y una del Maule entran a cuarentena este viernes

Este miércoles, el Ministerio de Salud anunció que cuatro comunas de la Región del Biobío y una del Maule entrarán a cuarentena, retrocediendo así a la fase 1.

Se trata de Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Hualpén y Linares, las que estarán bajo la medida a partir del viernes 28 de agosto a las 23.00 horas.

En ese mismo día y horario además se levantarán los cordones sanitarios que hasta el momento se habían implementado entre San Pedro y Coronel, y también entre Talcahuano y Concepción.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, en Concepción se registran 441 casos activos, en Talcahuano 298, y en Chiguayante y en Hualpén 198. En el caso de Linares, registra 155 casos activos.

Cabe recordar además que en la Región del Biobío también están en cuarentena las comunas de Penco y Tomé.

Consultado por la decisión, el ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que “desgraciadamente Talcahuano, Hualpén, Concepción, Chiguayante, tienen una tasa de incidencia muy alta, eso implica que hay una gran cantidad de pacientes que se están enfermando por 100.000 habitantes y que puede proseguir porque la curva va en ascenso”.

En esta línea agregó que “todas las cifras apuntan a que va a haber aumento de casos”.

“Para tomar esta determinación nosotros tomamos en cuenta la evolución de los casos estimados. Estimamos que para los próximos 14 días puede haber un aumento del 66% de los casos y 37% en los siguientes siete días”, dijo respecto a Concepción.

Reacciones

Los alcaldes de Concepción y Talcahuano, calificaron la medida como “necesaria”. “Lo veníamos solicitando hace bastante tiempo. Alomejor si la hubiésemos aplicado antes, hubiésemos tenido una realidad diferente. Vamos a tener que ver esto como una oportunidad para frenar la cantidad de personas contagiadas que hay en la comuna”, sostuvo Álvaro Órtiz (DC), jefe comunal de Concepción.

En tanto, desde Talcahuano, Henry Campos (UDI), comentó que “había que tomar esta decisión por las cifras de contagio que no estaban bajando”.

“No sacamos nada con tener otras medidas si es que no hay un compromiso real de los vecinos de utilizar elementos de protección, mantener distanciamiento físico y no vulnerar las cuarentenas (...)”, agregó la autoridad, quien confirmó que todo comercio no esencial dejaría de funcionar, como el Mall Plaza El Trébol.