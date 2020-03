Cruz Roja alerta que sujetos suplantan a sus miembros para entrar a hogares con pretexto del coronavirus y luego asaltarlos

El presidente de la Cruz Roja, Patricio Acosta, advirtió este jueves sobre falsos funcionarios “que se andan disfrazando de Cruz Roja” con el pretexto de una campaña contra el coronavirus o bien vacunando contra ella. De esta forma, señaló, las personas que les permiten entrar a sus casas posteriormente son asaltados.

“Hemos recibido muchas llamadas telefónicas y anda circulando un meme en que el personal aparentemente de la Cruz Roja anda golpeando hogares, entrando (...). La gente confía en la institución, les abre la puerta y después son asaltados o engañados”, afirmó Acosta.

Ante esta situación, Acosta aclaró que el personal de Cruz Roja no vacuna contra el coronavirus (de hecho, no existe una vacuna para esta pandemia) y aclaró que quienes pertenecen a la institución utilizan uniforme y credencial.

“Cruz Roja no está visitando hogares para vacunar contra el coronavirus. No está pidiendo dinero por campañas de coronavirus u otras (...). Nuestra gente anda debidamente uniformada con un peto de Cruz Roja y su credencial. Pero aclaro: no andamos haciendo vacunación en los hogares ni pidiendo dinero”, señaló.