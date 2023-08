Diputada Mónica Arce relata cómo fue el momento en que fue retenida en Aeropuerto de Santiago por error

La diputada Mónica Arce (Partido Humanista) fue retenida en el Aeropuerto de Santiago durante la madrugada de este martes producto del error en una orden de detención.

Arce se dirigía hacia Ciudad de México en el marco de una reunión con la Comisión Interparlamentaria Alianza Pacífico para tocar diversos temas de la región. Sin embargo, al momento de pasar por Policía Internacional, a eso de las 6.30 de la mañana, funcionarios de la Policía de Investigaciones la retuvieron.

El motivo que le dieron fue una orden de detención vigente por hurto simple emanada desde un tribunal de Pichilemu. “Todavía estoy un poco nerviosa, no he podido comer nada desde que me levanté, a las 3 y media de la mañana”, dijo al canal 24 Horas.

“Para pasar al trámite de Policía internacional, la PDI me comenta que tengo un problema, que tengo que esperar porque tienen que corroborar una información. Esperé y cuando volvió el funcionario me dice que lo tengo que acompañar”, relató.

La parlamentaria afirmó que nunca había estado en Pichilemu y que no tenía relación con un hurto. “Me explican que no tienen mayor información, pero lo que consta en el informe es que la orden se emite el 20 ó 23 de julio y que ahora salta porque traté de salir del país”. Incluso le señalaron que pasaría a control de detención desconociendo que los parlamentarios cuentan con fuero.

“Al menos fueron tres horas en que estuve en esa situación. No se me explicaba nada. En un momento estuve muy angustiada, debo reconocer que me asusté mucho porque no sabía lo que estaba pasando”, agregó.

Luego de que la policía se contactara con el Juzgado de Pichilemu, Arce supo qué había pasado y fue dejada en libertad. ¿Cuál fue el error? Hay una imputada con el mismo RUT de Arce, pero con otro dígito verificador. “El hecho ocurrió en Pichilemu donde una pareja arrendó una casa y desde esa casa se sustrajeron cosas. (...) Por error se digitó mi RUT completo y no el de la persona, y por lo tanto yo quedo con orden de detención y pasa esto”.

“Es ahí donde nosotros necesitamos rigurosidad, porque no estamos hablando del RUT para acumular puntos en el supermercado, estamos hablando de temas judiciales. En ese aspecto hubieron (sic) muchísimos errores. Puede haber un error humano, se entiende, pero tienen que haber otros puntos de control en donde esta situación no pueda llegar a mayores”, remató.