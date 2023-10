Director de la Dirección de Educación Pública afirma que crisis educativa en Atacama “no es extrapolable” a otros servicios ni al resto del país: “Las buenas experiencias están”

Esta jornada, el director de la Dirección de Educación Pública, Jaime Veas, abordó en Radio ADN la compleja crisis educacional que se vive en la Región de Atacama, ya que hace exactamente 58 días el gremio docente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) dio inicio a un paro de actividades tras acusar graves problemas de infraestructura e insumos en los colegios, lo que tiene a 46 establecimientos educacionales y 30 mil alumnos sin clases.

La jornada de ayer lunes el Ministerio de Educación presentó un plan para el retorno y recuperación de clases en los establecimientos públicos de la zona que los profesores no aceptan, y la noche del domingo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hizo un llamado a los docentes a retomar las clases este jueves 2 de noviembre, señalando que no veía “ninguna razón” para mantener el paro, a lo que el presidente del Colegio de Profesores regional, Carlos Rodríguez, respondió que no retornarán, ya que “no están las condiciones mínimas habilitantes”.

Sobre esta situación, Veas primero señaló que se debía hacer una distinción, ya que la Región de Atacama tiene dos servicios locales, y en esa línea, el Servicio Local de Huasco, que se encuentra funcionando desde el año 2018, tiene “un funcionamiento destacado”.

Por lo tanto, sostuvo, la situación del SLEP de Atacama, capital Copiapó, “no es extrapolable, ni siquiera al servicio local de educación pública que está al sur de la provincia de Copiapó”.

Sobre las razones de por qué ha sucedido esta situación en la región, Veas sostiene que hay dos hechos objetivos, que son las dos auditorías, la del 2022 y otra del 2023, “que explican lo que nos está pasando con este servicio local”.

“Prontamente pierde su liderazgo, en este caso el director ejecutivo, como resultado de un primer sumario que implementa el Ministerio, del 2022. Una vez que asume la administración del Presidente (Gabriel) Boric, se detectan ya y autoridades que son conocidas, da lugar a este sumario, y en segundo lugar, este año también hacemos una segunda auditoría, y lo que permite detectar que hay bajas competencias en nuestros trabajadores y funcionarios”, expresó.

“Lo que nos está pasando, tenemos un tema de capacidades en nuestros funcionarios, efectivamente, de conocimiento de las reglas públicas, y actuaciones que hoy día vamos a discernir respecto de las responsabilidades personales, tanto administrativas, civiles, o eventualmente penales, que ya los órganos del Estado están actuando”, añadió. “Aquí hay un tema de una, yo diría, una mala instalación del servicio, y de acontecimientos que, efectivamente, impactaron fuertemente en el desempeño del mismo”.

En cuanto a los problemas de infraestructura, Veas sostuvo que han acortado todo lo posible en los plazos con asistencia técnica, y a hoy martes, indicó, “ya estamos interviniendo en 23 establecimientos educacionales, lo cual se completa a este viernes con una inversión proyectada de 357 millones de pesos, para ser utilizado por ejemplo, en extintores, ampolletas, vidrios, condiciones básicas de los establecimientos”.

“Pero ojo que no son todos los establecimientos. Hoy día hay 14 establecimientos en clase, los jardines infantiles también están en clase. (...) allí donde se necesita, estamos, hemos entrado con el servicio local, también están entrando mineras que se han hecho parte de la solución y también está entrando el Municipio de Copiapó que también se ha hecho parte de la solución”, continuó.

Así, sostuvo el director, “nosotros tenemos la confianza que una vez que nuestros docentes, apoderados, vean que efectivamente las tareas se están realizando, puedan efectivamente valorar y eventualmente volver a clase en un plan que ha propuesto el ministerio, que es un plan variado, que tiene clases online, que tiene, por ejemplo, trabajar en la tarde obras, en la mañana los estudiantes. En otros casos no hay problema, pueden volver jornada completa. Esta combinación de estrategias educativas que incluso se proyectan hacia adelante”. Esto, añadió, se proyecta incluso hasta el próximo año para que así los aprendizajes sean recuperados.

“Hay que perfeccionar significativamente la forma en que estamos creando y el diseño del Sistema de Educación Pública”

En cuanto a qué responde frente a los parlamentarios y alcaldes que piden paralizar este este traspaso a los SLEP, Veas indicó que “no está de acuerdo”.

“Debemos seguir actuando en una doble velocidad, reparar lo que tenemos que reparar urgentemente, y para eso con nuestro ministro de Educación vamos a modificar un proyecto de ley que está hoy día en el Parlamento: hoy día está en la Comisión de Educación del Senado desde mayo de este año, una moción, un mensaje al ejecutivo para perfeccionar la Ley 21.040 a partir de la información del Consejo Evaluador de la Nueva Educación Pública generada en el año 2021. A partir de eso, y de un diagnóstico en el 2022, ingresamos este proyecto de ley”, informó.

De esta forma, explicó, “allí va a haber un ambiente en el cual vamos a poder perfeccionar una reforma que se definió como gradual, una reforma que se definió con un Consejo Evaluador Externo que reporta a la presidencia de la República, que es el más amplio arco, los seis académicos que allí nos están evaluando, una reforma que el país definió y va a ser reforma compleja”.

“La situación de Atacama es muy compleja y es muy lamentable, y estamos allí trabajando para salir adelante con el Ministerio de Educación, pero eso no es extrapolable a otros servicios ni al resto del país, las buenas experiencias están, son muy lindas (...) detener no es posible, nosotros no tenemos convicción que sea necesario, pero sí hay que perfeccionar significativamente la forma en que estamos creando y el diseño del Sistema de Educación Pública”, concluyó.