Presidente Boric se reúne con ministro Cataldo para abordar crisis educativa en Atacama

El Presidente Gabriel Boric afirmó esta tarde que durante la jornada sostuvo una reunión con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para discutir la grave situación educativa que está viviendo la Región de Atacama.

Cabe recordar que hace 57 días el gremio docente dio inicio a un paro de actividades tras acusar graves problemas de infraestructura e insumos en los colegios y que tiene a 46 establecimientos educacionales y 30 mil alumnos sin clases.

Esta tarde, en el marco de su primera gira oficial a la Región del Biobío, el Presidente Boric afirmó que, tras participar temprano en la mañana del comité político, “tuve una reunión con el ministro de Educación, importante, por el tema de la crisis del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, que tenemos un problema grave ahí con los servicios locales de educación, que estamos tratando de resolver”.

Así lo aseguró al encabezar en el Biobío una ceremonia de reconocimiento a deportistas del Team Chile y Escuelas Deportivas Regionales de Canotaje y Remo.

Esta mañana, el Mineduc presentó un plan para el retorno y recuperación de clases en los establecimientos públicos de la zona que los profesores no aceptan. La noche del domingo, el ministro Cataldo había hecho un llamado a los docentes a retomar las clases este jueves 2 de noviembre, al señalar que no veía “ninguna razón” para mantener el paro, a los que esta mañana el presidente del Colegio de Profesores regional, Carlos Rodríguez, respondió con un no rotundo porque “no están las condiciones mínimas habilitantes”.

El domingo, en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, el titular de Educación aseguró que “mi perspectiva es que hay un plan que está funcionado, ya se iniciaron las obras en varias escuelas y de aquí al 31, es decir al martes, se está planificando que deben entrar el resto de los establecimientos educacionales en intervenciones (...) y esperamos que obviamente las comunidades reciban esto con la apertura para que no le pasemos la cuenta a los estudiantes”.

Y añadió: “Me parece que no podemos poner en riesgo a los estudiantes, me parece que cuando hemos tenido un escenario de pandemia, con pérdida de aprendizajes, cuando hemos tenido hartos paros previamente incluso en la misma región, hoy día creo que hay que poner en el centro a los estudiantes”.

La respuesta de Rodríguez no demoró y este lunes en radio Duna señaló que “tienen tres escuelas en trabajos, 14 visitadas y 29 sin trabajos. De acuerdo con el mismo informe del plan de reactivación (...) nosotros al 2025 tenemos una falencia de 40% de docentes. Así, nosotros tenemos que proyectarlo en este plan de recuperación de la educación pública en Atacama y esos aspectos no están en ese papel (propuesta). Sencillamente es un distractor que nos indigna porque hemos tenido un sinnúmero de reuniones y no se avanza”.