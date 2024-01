“Estoy desesperada”: Madre de bebé más grande nacido en Chile relata las dificultades por estado de su hijo y realiza llamado de ayuda a Presidente Boric

Este jueves, Catalina Pérez -madre de Raymond Zamir, el bebé más grande que ha nacido en Chile, con más de 7 kilos, el que se mantiene en riesgo vital-, relató las dificultades que ha debido enfrentar desde el nacimiento de su hijo y solicitó ayuda al Presidente Gabriel Boric, para acceder a una atención médica que ayude a sacar a su hijo del estado de gravedad en que se mantiene.

Este jueves, Raymond fue trasladado desde el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción hasta la capital para ser atendido debido a su gravedad. El bebé nació el pasado 28 de diciembre en Curanilahue, Región del Biobío, pesando 7 kilos con 105 gramos, convirtiéndose así en la guagua con mayor peso al nacer de la que se tenga registro en el país.

En conversación con el medio Informaciones Curanilahue, la madre relató que que “mi hijo está en estado de gravedad, no ha avanzado mucho y, por ende, hoy fue trasladado hasta Santiago y allá van a tratarlo, porque acá en Concepción, ya han usado todos los métodos, pero aún así igual ha tenido su gravedad”.

En ese sentido, la progenitora también relató las dificultades económicas que ha sorteado debido a los costos que ha significado que su hijo esté internado en un recinto hospitalario. Debido a ello, es que la familia paterna ha realizado rifas y la comunidad de Curanilahue, en la Región del Biobío, han realizado aportes para premios y también en dinero.

“No cuento con los recursos para decir que voy a ir todos los días para allá, para acá. Ahora que me tengo que ir a Santiago, entonces necesito que me ayuden. Como mamá estoy desesperada totalmente por mi hijo”, dijo Pérez.

Asimismo, hizo un dramático llamado al Jefe de Estado: “Quiero mandar un mensaje al Presidente (Gabriel Boric), si es que me escucha, por favor, ayúdeme. Estoy desesperada como madre, no cuento con los recursos como para poder decir ‘voy a pagarle unos especialistas para que revisen mejor a mi hijo’, no los cuento, por ende, necesito que se acerque ahora que me voy a trasladar a Santiago. Usted es el único que puede ayudarme, usted tiene los requisitos para ayudarme, en cambio yo no los tengo Presidente Boric. Soy una madre humilde, por favor”.

En su relato, Díaz también narró las complicaciones que ha tenido para cumplir con el reposo luego de la cesárea a la que fue sometida debido al estado en que se encuentra su hijo.

“No he podido hacer mi descanso, solo mi limpieza de cesárea, porque me tengo que levantar temprano, tengo que viajar, tengo que venirme de vuelta, caminar allá para llegar al hospital. No he podido hacer trámites ni reposar”, afirmó la mujer, quien relató que le falta realizar un trámite en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para la atención médica de su hijo, afiliado al sistema público.