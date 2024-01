Zalaquett y citas entre empresarios y ministros en su casa: “El fin es acercar y humanizar la relación entre dos mundos”

El exalcalde de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett, justificó el encuentro que dio a conocer Ciper Chile entre empresarios del salmón y los ministros Maisa Rojas, del Medio Ambiente, y Nicolás Grau, de Economía.

Tres semanas después de la reunión, el gobierno presentó su proyecto de nueva normativa para la pesca y la cita no fue notificada de acuerdo a lo establecido por la Ley de Lobby.

Consultado por la cita en una entrevista en radio Agricultura, Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) dijo valorar que existan espacios de conversaciones entre empresarios y el gobierno, advirtiendo, sí, que también es importante que sean transparentes.

“La iniciativa de convocar encuentros en mi casa, nace de la preocupante polarización y distancia que vi entre distintos actores del mundo político, económico y social. Lamentablemente, nuestra sociedad ha estigmatizado el diálogo y la capacidad para llegar a acuerdos y llevamos mucho tiempo relacionándonos desde la lógica de un ‘nosotros versus ellos’, que ha prevalecido por sobre la unidad nacional”, planteó el exalcalde en una declaración dada a conocer este jueves.

Zalaquett, que es un lobista registrado, en su declaración señaló que decidió hacer estas reuniones en su hogar “precisamente, para ampliar los puntos de encuentro y establecer lazos de comprensión mutua”.

“El fin es acercar y humanizar la relación entre dos mundos que no estaban conversando, por el contrario, sólo ha prevalecido el prejuicio y la desconfianza mutua. Esta distancia alimenta el clima de polarización que ha predominado en nuestro país durante los últimos años y que no nos permite salir del estancamiento en el que estamos”, plantea el texto divulgado por el otrora jefe comunal.

Según Zalaquett, “en los encuentros se abordan historias personales, contextos de la actualidad y temas generales del país y sus proyecciones”.

“La dinámica es simple. Se basa en conversar y conocerse, para abrir un diálogo humano y luego plantear la visiones de cada uno respecto a cómo ven el ambiente país, sus desafíos, oportunidades de crecimiento y desarrollo”, detalló.

La exautoridad dijo entender que “en algunos pueda existir incomprensión o escepticismo”, sin embargo, dijo estar convencido de que es un camino para superar las dificultades del país y aseguró que seguirá fomentando estas “iniciativas de diálogo y encuentro”.

“Quisiera terminar recalcando que la vocación por generar puntos de encuentro no es un hecho aislado en mi vida, es parte de mi historia y mi personalidad. Desde los 19 años me he dedicado al servicio público y social. Entre otros, fundé y presidí Generación Empresarial, fundación que busca promover el rol social de las empresas y relevar la asociatividad y diálogo con el mundo público. Además, siendo alcalde trabajé de forma transversal en la Asociación Chilena de Municipalidades, presidiendo la Comisión de Educación durante ocho años”, expuso.

Desde 2004 a 2008 Zalaquett fue alcalde de La Florida y por los cuatro años siguientes encabezó la Municipalidad de Santiago.

En agosto de 2019, logró un acuerdo de suspensión condicional de la investigación en su contra en el marco del llamado caso Penta, tras el pago de $40 millones. Se le indagaba por delitos tributarios asociados a su campaña a senador por la zona poniente de la capital en 2013.