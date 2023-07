Martín Pradenas reitera su inocencia y agradece al tribunal por haber sido tratado “con respeto, a diferencia del otro juicio”

Este viernes se conocerá el veredicto contra Martín Pradenas, quien es acusado como autor de cinco delitos de abuso sexual y dos delitos de violación, en hechos ocurridos entre entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019, en la Región de La Araucanía.

El segundo juicio comenzó el 24 de abril luego de que el primero fuera anulado por la Corte Suprema tras acoger un recurso presentado por la defensa del imputado. En ese primer juicio, en agosto de 2022, había sido condenado a una pena única de 20 años de presidio efectivo, en calidad de autor de dos delitos consumados de violación de mayor de 14 años, cuatro delitos consumados de abuso sexual de mayor de 14 y un delito consumado de abuso sexual de menor de 14 años.

En esas primeras audiencias, Pradenas, que ahora es representado por la Defensoría Penal Pública, relató cada hecho que se le imputa, negando los delitos. Y hoy, al cierre, volvió a tomar la palabra para agradecer al tribunal y reiterar su inocencia.

“Quiero ocupar esta instancia simplemente para agradecer a los abogados que están acá conmigo, ellos se dieron el tiempo de conocerme, de conocer mi entorno, se han reunido con mi familia y han creído en lo que les he dicho”, dijo al comenzar.

En ese sentido, agregó: “Agradecer también al tribunal porque, por primera vez en los cuatro años que llevo en este proceso, puedo percibir esta presunción de inocencia, ustedes (el tribunal) me han tratado con respeto, han sido deferentes conmigo a diferencia del otro juicio”.

Asimismo, dijo: “Yo he querido participar, venir todos los días al juicio, creo que esto se enfrenta de esta manera, dando la cara, de frente y tratando de demostrar mi inocencia”.

“La verdad es lo que he dicho desde el primer día, desde que presté declaraciones en fiscalía. Desde que estaba con otra defensa y con esta, siempre he dicho lo mismo y quiero reiterarlo: jamás insulté a Antonia, jamás la traté mal, no violé a Antonia y lo que pasó entre nosotros siempre fue consentido, eso es lo que quiero decir de frente al tribunal, reiterárselo al tribunal, esa es la verdad”, complementó.

La fiscalía pide para él una pena de 40 años.

El caso de Antonia

Las investigaciones contra Pradenas surgieron luego de la denuncia de violación a Antonia Barra ocurrida el 18 de septiembre de 2019, ocurrida en Pucón.

Los hechos ocurrieron luego de que ambos se encontraran en una discoteca en dicha ciudad. Tras compartir dentro del recinto nocturno, salieron juntos hacia una cabaña, donde Pradenas habría abusado sexualmente de la joven. La joven se quitó la vida tres semanas después.

Durante la tramitación del caso surgieron otras víctimas que dijeron haber sido violentadas por el mismo imputado, una de ellas menor de edad.

A lo largo del juicio, la fiscalía acusó a Pradenas de aprovecharse de la condición etílica en la que se encontraba Antonia Barra para cometer la violación.